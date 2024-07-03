Єрмак прокоментував заяву Трампа щодо закінчення війни в Україні

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. За його словами, країна не готова йти на компроміс із Росією та відмовлятися від будь-якої території.

Про це Андрій Єрмак сказав під час візиту до Вашингтона, передає Reuters.

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Керівник ОП зазначив, що Україна дослухається до будь-яких порад щодо досягнення "справедливого миру".

"Але ми не готові піти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей...незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", — каже Єрмак.

На запитання про те, як Україна оцінює заяву Трампа про його здатність впоратися з війною, Єрмак відповів:

"Чесно відповім: не знаю. Подивимося".

Під час дебатів з чинним лідером США Джо Байденом, Трамп заявив, що в разі свого переобрання у листопаді, він швидко вирішить війну в Україні до свого вступу на посаду в січні, але не розголосив деталі свого плану. Він також відкинув як неприйнятну "пропозицію" російського диктатора Володимира Путіна, що Україна має відмовитись від чотирьох своїх областей і прагнення до членства в НАТО в обмін на припинення вогню з боку Росії.

Нагадаємо, два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії.

Також у разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп може відмовитися від розширення НАТО на сході Європи, тобто поставить хрест на вступі до Альянсу України і Грузії. Також, ймовірно, політик почне переговори з Путіним про закінчення війни в Україні на умовах невигідних Києву.