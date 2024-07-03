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Ермак отреагировал на заявление Трампа о прекращении войны в Украине

3 июля 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак прокомментировал заявление Трампа об окончании войны в Украине
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о прекращении войны в Украине. По его словам, страна не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории.

Об этом Андрей Ермак сказал во время визита в Вашингтон, передает Reuters.

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Руководитель ОП отметил, что Украина прислушается к любым советам по достижению "справедливого мира".

"Но мы не готовы пойти на компромисс относительно очень важных вещей и ценностей...независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", — говорит Ермак.

На вопрос о том, как Украина оценивает заявление Трампа о его способности справиться с войной, Ермак ответил:

"Честно отвечу: не знаю. Посмотрим".

Во время дебатов с действующим лидером США Джо Байденом, Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в ноябре, он быстро решит войну в Украине до своего вступления в должность в январе, но не разгласил детали своего плана. Он также отверг как неприемлемое "предложение" российского диктатора Владимира Путина, что Украина должна отказаться от четырех своих областей и стремление к членству в НАТО в обмен на прекращение огня со стороны России.

Напомним, два ключевых советника Дональда Трампа представили кандидату в президенты США план, который должен прекратить войну России и Украины. Стратегия подразумевает определенные условия как для Украины, так и для России.

Также в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на востоке Европы, то есть поставит крест на вступлении в Альянс Украины и Грузии. Также, по всей видимости, политик начнет переговоры с Путиным об окончании войны в Украине на условиях невыгодных Киеву.

США война Андрей Ермак Дональд Трамп Украина

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