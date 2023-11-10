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Єрмак застеріг українців від передчасного святкування перемоги

10 листопада 2023 12:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак застеріг українців від передчасного святкування перемоги
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зараз важко сказати, коли закінчиться війна, яку Російська Федерація розв'язала проти України. Однак, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то 70 метрів Збройні сили України вже подолали. 

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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"Ніхто не знає, коли скінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово, для цього все робиться. Багато чинників на це впливають... На жаль, не зможу сказати щось сенсаційне, що я щось знаю чи відчуваю. Але якщо це порівнювати із забігом на 100 м, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30 — найважчі", — сказав Єрмак.

Єрмак також застеріг українців від того, щоб наперед святкувати перемогу. Це, за його словами, може завершитися дуже плачевно.

"Якщо ти вже почуваєшся переможцем, то можна все програти", — застеріг Єрмак.

Раніше ми розповідали, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки про імовірний розкол між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. За його словами, між обома сторонами немає жодних протиріч.

Нагадуємо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави Європейської комісії Жана-Клода Юнкера, який заявляв про "корумповану Україну". Він заперечив йому.

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