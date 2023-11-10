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Ермак предостерег украинцев от преждевременного празднования победы

10 ноября 2023 12:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ермак предостерег украинцев от преждевременного празднования победы
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сейчас трудно сказать, когда закончится война, которую Российская Федерация развязала против Украины. Однако, если сравнивать с забегом на 100 метров, то 70 метров Вооруженные силы Украины уже преодолели.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Наталье Мосейчук.

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Ермак рассказал, когда закончится война

"Никто не знает, когда закончится война. Она может закончиться очень внезапно, для этого все делается. Многие факторы на это влияют... К сожалению, не смогу сказать что-то сенсационное, что я что-то знаю или чувствую. Но если это сравнивать с забегом на 100 м, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 — самые тяжелые", — сказал Ермак.

Ермак также предостерег украинцев от того, чтобы заранее праздновать победу. Это, по его словам, может завершиться очень плачевно.

"Если ты уже чувствуешь себя победителем, то можно все проиграть", — предостерег Ермак.

Ранее мы рассказывали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал слухи о предполагаемом расколе между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По его словам, между обеими сторонами нет никаких противоречий.

Напомним, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал заявление бывшего главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который заявлял о "коррумпированной Украине". Он возразил ему.

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