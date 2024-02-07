Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЄС готує нові санкції проти РФ до другої річниці вторгнення: що відомо arrow

ЄС готує нові санкції проти РФ до другої річниці вторгнення: що відомо

7 лютого 2024 03:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
ЄС готує нові санкції проти РФ до другої річниці вторгнення: що відомо
Бельгійський депозитарій Euroclear. Фото: Wikipedia
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Європейський Союз готує новий — 13-й — пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні — 24 лютого 2024 року. У нього увійде понад 200 прізвищ та найменувань.

Про це повідомило Німецьке агентство преси ntv у вівторок. 6 лютого.

Читайте також:

Санкції ЄС проти РФ — що відомо

Санкції передбачають значне розширення переліку осіб та установ, активи яких мають бути заморожені у ЄС.

Обмеження також торкнуться компаній, які сприяють військово-технологічному посиленню країни-агресорки Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Разом з тим, як пишуть ЗМІ, ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Також, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати між країнами-членами, аби він був прийнятий швидко.

До слова, 5 лютого високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі заявив, що остаточної згоди ще немає щодо 13-го пакета санкцій проти Росії ще не має.

Як відомо, Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні. Уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. Згідно із запропонованим планом, союзники можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу.

Нагадаємо, редактор видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прокоментував новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, обмеження, які очікуються до другої річниці повномасштабної війни в Україні, будуть найслабшими.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі