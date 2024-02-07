ЄС готує нові санкції проти РФ до другої річниці вторгнення: що відомо

Бельгійський депозитарій Euroclear. Фото: Wikipedia

Європейський Союз готує новий — 13-й — пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні — 24 лютого 2024 року. У нього увійде понад 200 прізвищ та найменувань.

Про це повідомило Німецьке агентство преси ntv у вівторок. 6 лютого.

Читайте також:

Санкції ЄС проти РФ — що відомо

Санкції передбачають значне розширення переліку осіб та установ, активи яких мають бути заморожені у ЄС.

Обмеження також торкнуться компаній, які сприяють військово-технологічному посиленню країни-агресорки Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

Разом з тим, як пишуть ЗМІ, ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Також, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати між країнами-членами, аби він був прийнятий швидко.

До слова, 5 лютого високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі заявив, що остаточної згоди ще немає щодо 13-го пакета санкцій проти Росії ще не має.

Як відомо, Рада Європейського Союзу узгодила продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Обмеження за збройну агресію на території України триватимуть до 31 липня 2024 року.

Країни ЄС досягли згоди щодо використання заморожених російських активів. Прибуток з них вилучать для допомоги Україні. Уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. Згідно із запропонованим планом, союзники можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування України, використовуючи російські активи як заставу для погашення боргу.

Нагадаємо, редактор видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк прокоментував новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, обмеження, які очікуються до другої річниці повномасштабної війни в Україні, будуть найслабшими.