Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ЕС готовит новые санкции против РФ ко второй годовщине вторжения: что известно arrow

ЕС готовит новые санкции против РФ ко второй годовщине вторжения: что известно

7 февраля 2024 03:33
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
ЕС готовит новые санкции против РФ ко второй годовщине вторжения: что известно
Бельгийский депозитарий Euroclear. Фото: Wikipedia
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Европейский Союз готовит новый — 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине — 24 февраля 2024 года. В него войдет более 200 фамилий и наименований.

Об этом сообщило Немецкое агентство печати ntv во вторник. 6 февраля.

Читайте также:

Санкции ЕС против РФ — что известно

Санкции предполагают значительное расширение перечня лиц и учреждений, активы которых должны быть заморожены в ЕС.

Ограничения также коснутся компаний, способствующих военно-технологическому усилению страны-агрессорки России или развитию ее сектора обороны и безопасности.

Вместе с тем, как пишут СМИ, ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Также, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

К слову, 5 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу заявил, что окончательного согласия еще нет в отношении 13-го пакета санкций против России еще нет.

Как известно, Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.

Страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине. Правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. Согласно предложенному плану, союзники могут выпустить долговые обязательства по финансированию Украины, используя российские активы как залог для погашения долга.

Напомним, редактор издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк прокомментировал новый пакет санкций Европейского Союза против России. По его словам, ограничения, ожидаемые ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, будут самыми слабыми.

санкции против России
Европейский союз
санкции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме