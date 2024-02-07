ЕС готовит новые санкции против РФ ко второй годовщине вторжения: что известно

Бельгийский депозитарий Euroclear. Фото: Wikipedia

Европейский Союз готовит новый — 13-й пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине — 24 февраля 2024 года. В него войдет более 200 фамилий и наименований.

Об этом сообщило Немецкое агентство печати ntv во вторник. 6 февраля.

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Санкции ЕС против РФ — что известно

Санкции предполагают значительное расширение перечня лиц и учреждений, активы которых должны быть заморожены в ЕС.

Ограничения также коснутся компаний, способствующих военно-технологическому усилению страны-агрессорки России или развитию ее сектора обороны и безопасности.

Вместе с тем, как пишут СМИ, ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Также, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

К слову, 5 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу заявил, что окончательного согласия еще нет в отношении 13-го пакета санкций против России еще нет.

Как известно, Совет Европейского Союза согласовал продление экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Ограничения за вооруженную агрессию на территории Украины продлятся до 31 июля 2024 года.

Страны ЕС достигли согласия по использованию замороженных российских активов. Прибыль из них будет изъята для помощи Украине. Правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. Согласно предложенному плану, союзники могут выпустить долговые обязательства по финансированию Украины, используя российские активы как залог для погашения долга.

Напомним, редактор издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк прокомментировал новый пакет санкций Европейского Союза против России. По его словам, ограничения, ожидаемые ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, будут самыми слабыми.