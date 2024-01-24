ЄС ймовірно не конфіскує активи російського Центробанку, — Reuters

Центробанк РФ. Фото: Вікіпедія

Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставлених посадовців ЄС.

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"ЄС, США, Японія і Канада заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського Центробанку в 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну", — йдеться в повідомленні.

Близько 200 мільярдів доларів із цих коштів зберігаються в Європі. Більшість — у бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

"Дискусія відбувається в той час, коли президент США Джо Байден стикається з опозицією республіканців щодо його запиту про виділення ще 61 мільярда доларів на допомогу Україні. ЄС також намагається домовитися про пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки — до 2027 року — через опозицію з боку Угорщини", — пише агентство.

Зазначається, що конфіскація російських активів і передача їх Києву послабила б тиск на Захід щодо фінансування військових зусиль України, але європейські чиновники відкидають цю ідею як занадто ризиковану з юридичної точки зору.

"Конфіскації російських активів не буде. Між країнами-членами ЄС немає згоди щодо цього", — сказав один високопосадовець.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що він "дуже обережно" ставиться до конфіскації активів.

"Уявіть, якщо ми політично вирішимо дати мільярди Україні. А через пів року отримаємо судове рішення про те, що ми не маємо права їх давати. Хто тоді буде платити?" — додав Беттель.

Крім того, європейські чиновники стурбовані не лише законністю такої безпрецедентної конфіскації активів, але й потенційними наслідками для євро — інвестори можуть забрати активи в євро, побоюючись, що одного дня їхні гроші також можуть бути конфісковані.

А от Кремль пообіцяв, що у відповідь конфіскує західні активи в Росії, які, за деякими даними, становлять 288 мільярдів доларів.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем, країна якого головує в ЄС на ротаційній основі до липня, стримано висловився про можливість конфіскації російських активів.

"Ми повинні бути дуже обережними з цією пропозицією. Я думаю, що важливо, щоб те, що може з'явитися на столі, було юридично обґрунтованим, і ми повинні уникати будь-якого впливу на фінансову стабільність", — додав він.

Бельгійський кліринговий центр Euroclear має "значні" активи в Росії, що у разі конфіскації може створити ризик для фінансової стабільності клірингового центру з серйозними наслідками.

"Euroclear управляє трильйонами, і його банкрутство коштувало б набагато більше, ніж бюджет ЄС. Ми повинні збалансувати ризик і прибуток", — додав один із посадовців.

Замість того, щоб конфісковувати російські активи, уряди ЄС, швидше за все, підтримають пропозицію Єврокомісії від грудня про те, щоб взяти на себе лише прибуток, отриманий від активів, залишивши основну суму недоторканою.

Нагадаємо, у Болгарії депутати від партії "Ми продовжуємо зміни — демократична Болгарія" Івайло Мірчев і Надія Йорданова подали до парламенту новий законопроєкт. Головною метою документа є замороження майна та активів російських громадян, які потрапили під санкції.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку щодо дискусій, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.

Додамо, Сполучені Штати Америки та Європейський союз не бажають передавати Україні 300 млрд доларів резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку повномасштабної війни. Київ вирішив запропонувати запасний план.