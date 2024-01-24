ЕС, вероятно, не конфискует активы российского Центробанка, — Reuters

Центробанк РФ. Фото: Википедия

Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

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"ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину", — говорится в сообщении.

Около 200 миллиардов долларов из этих средств хранятся в Европе. Большинство — в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

"Дискуссия проходит в то время, когда президент США Джо Байден сталкивается с оппозицией республиканцев по его запросу о выделении еще 61 миллиарда долларов на помощь Украине. ЕС также пытается договориться о пакете помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на 4 года — до 2027 года — из-за оппозиции со стороны Венгрии", — пишет агентство.

Отмечается, что конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию военных усилий Украины, но европейские чиновники исключают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения.

"Конфискации российских активов не будет. Между странами-членами ЕС нет согласия по этому поводу", — сказал один высокопоставленный чиновник.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что он "очень осторожно" относится к конфискации активов.

"Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. А через пол года получим судебное решение о том, что мы не имеем права давать их. Кто тогда будет платить?" — добавил Беттель.

Кроме того, европейские чиновники обеспокоены не только законностью столь беспрецедентной конфискации активов, но и потенциальными последствиями для евро — инвесторы могут забрать активы в евро, опасаясь, что однажды их деньги также могут быть конфискованы.

А вот Кремль пообещал, что в ответ конфискует западные активы в России, которые, по некоторым данным, составляют 288 миллиардов долларов.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, страна которого председательствует в ЕС на ротационной основе до июля, сдержанно высказался о возможности конфискации российских активов.

"Мы должны быть очень осторожны с этим предложением. Я думаю, что важно, чтобы то, что может появиться на столе, было юридически обоснованным, и мы должны избегать любого влияния на финансовую стабильность", — добавил он.

Бельгийский клиринговый центр Euroclear имеет "значительные" активы в России, что в случае конфискации может создать риск финансовой стабильности клирингового центра с серьезными последствиями.

"Euroclear управляет триллионами, и его банкротство стоило бы гораздо больше, чем бюджет ЕС. Мы должны сбалансировать риск и прибыль", — добавил один из должностных лиц.

Вместо того чтобы конфисковывать российские активы, правительства ЕС, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии с декабря о том, чтобы взять на себя только прибыль, полученную от активов, оставив основную сумму неприкосновенной.

Напомним, в Болгарии депутаты от партии "Мы продолжаем изменения — демократическая Болгария" Ивайло Мирчев и Надежда Иорданова подали в парламент новый законопроект. Главной целью документа является заморозка имущества и активов попавших под санкции российских граждан.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение по поводу дискуссий, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз не желают передавать Украине 300 млрд долларов резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале полномасштабной войны. Киев решил предложить запасный план.