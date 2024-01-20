ЄС планує реформувати Фонд військової допомоги Україні — що зміниться

Будівля Європарламенту. Фото: Unsplash

У Європейському Союзі представили країнам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні. Раніше дипломатичні представники кількох країн припустили, що Європейський фонд миру стає менш ефективним.

Про це пише Bloomberg.

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Пропозиція щодо реформування пов'язано з тим, що ЄС переходить від надання зброї Україні з наявних запасів до закупівлі нової.

Так, у документі викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди країн ЄС не змогли домовитися.

А у рамках нинішнього механізму фінансування країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду вже декілька разів збільшувався, проте для рішення про виділення та виплату коштів необхідна одностайна підтримка.

"Дипломатичні представники кількох країн, в тому числі Німеччини, припустили, що Фонт в тому вигляді, в якому він існує зараз, стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок буде здійснюватися коштом нових закупівель озброєнь, а не з наявних запасів", — йдеться у матеріалі.

Передбачається, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах ППО.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети — збільшити загальну фінансову стелю EPF на 5 млрд євро, спеціально виділених для України", — йдеться у матеріалі.

Як пише видання, Фонд матиме два основних моменти:

надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість;

продовження тренувань та оснащення українських військ.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги 17 січня. До списку, зокрема, увійшли й самохідні зенітні установки Gepard.

Також ми писали, що німецький банк KfW виділить понад 24 мільйони євро для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури в Україні. При цьому Укренерго та KfW вже уклали відповідну угоду.