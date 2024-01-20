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ЕС планирует реформировать Фонд военной помощи Украине — что изменится

20 января 2024 14:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС планирует реформировать Фонд военной помощи Украине — что изменится
Здание Европарламета. Фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Европейском Союзе представили странам-членам предложение о реформировании фонда, оказывающего военную поддержку Украине. Ранее дипломатические представители нескольких стран предположили, что Европейский фонд мира становится менее эффективным.

Об этом пишет Bloomberg.

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Предложение по реформированию связано с тем, что ЕС переходит от предоставления оружия Украине из имеющихся запасов к закупке нового.

Так, в документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства стран ЕС не смогли договориться.

А в рамках нынешнего механизма финансирования страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда уже несколько раз увеличивался, однако для решения о выделении и выплате средств необходима единодушная поддержка.

"Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, предположили, что фонд в том виде, в котором он существует сейчас, становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов", — говорится в материале.

Предполагается, что фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО.

"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия по поводу предложенной цели — увеличить общий финансовый потолок EPF на 5 млрд евро, специально выделенных для Украины", — говорится в материале.

Как пишет издание, фонд будет иметь два основных момента:

  • предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;
  • продолжение тренировок и оснащение украинских войск.

Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.

Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.

Европейский союз
военная помощь
боеприпасы
война в Украине

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