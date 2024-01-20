ЕС планирует реформировать Фонд военной помощи Украине — что изменится
В Европейском Союзе представили странам-членам предложение о реформировании фонда, оказывающего военную поддержку Украине. Ранее дипломатические представители нескольких стран предположили, что Европейский фонд мира становится менее эффективным.
Об этом пишет Bloomberg.
Реформирование Фонда военной помощи Украине
Предложение по реформированию связано с тем, что ЕС переходит от предоставления оружия Украине из имеющихся запасов к закупке нового.
Так, в документе изложены условия создания ранее предложенного Фонда помощи Украине с годовым бюджетом около 5 млрд евро, о котором правительства стран ЕС не смогли договориться.
А в рамках нынешнего механизма финансирования страны-члены ЕС получают возмещение за оружие, которое они посылают Украине. Размер фонда уже несколько раз увеличивался, однако для решения о выделении и выплате средств необходима единодушная поддержка.
"Дипломатические представители нескольких стран, в том числе Германии, предположили, что фонд в том виде, в котором он существует сейчас, становится менее эффективным, поскольку большая часть будущих поставок будет осуществляться за счет новых закупок вооружений, а не из имеющихся запасов", — говорится в материале.
Предполагается, что фонд будет использоваться для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, специализированных боеприпасах, беспилотниках и средствах ПВО.
"Необходимо как можно быстрее достичь политического согласия по поводу предложенной цели — увеличить общий финансовый потолок EPF на 5 млрд евро, специально выделенных для Украины", — говорится в материале.
Как пишет издание, фонд будет иметь два основных момента:
- предоставление летальной и нелетальной поддержки Украине путем совместных закупок через европейскую промышленность;
- продолжение тренировок и оснащение украинских войск.
Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17 января. В список, в частности, вошли и самоходные зенитные установки Gepard.
Также мы писали, что немецкий банк KfW выделит более 24 миллионов евро для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры в Украине. При этом Укрэнерго и KfW уже заключили соответствующее соглашение.
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