Єврокомісія виділить Україні 50 млн євро на відновлення портів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Україна отримає 50 млн євро від Європейської комісії. Ці кошти призначені на відновлення українських портів, що постраждали внаслідок російських атак.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Єврокомісія надасть 50 млн євро Україні

"Не зважаючи на війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС", — написала вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, європейські країни продовжать проявляти солідарність та допомагати Україні.

"Ми надамо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми веземо українське зерно у світ", — зазначила вона.

Вона вважає, що покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки та з часом такі інвестиції дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту.

Також президентка Єврокомісії оприлюднила фото листа, адресованого президенту України Володимиру Зеленському.

Лист Урсули фон дер Ляєн до Володимира Зеленського. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що 22 листопада Європейський Союз виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги. Його сума — 1,5 млрд євро.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з європейськими партнерами про отримання військових кораблів. Це зроблено з метою безпечного пересування суден "зерновим коридором" у Чорному морі.