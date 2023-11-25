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Еврокомиссия выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

25 ноября 2023 18:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Еврокомиссия выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина получит 50 млн. евро от Европейской комиссии. Эти средства предназначены для восстановления украинских портов, пострадавших в результате российских атак.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Скриншот поста Урсулы фон дер Ляйен

Еврокомиссия предоставит 50 млн евро Украине

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС", — написала она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, европейские страны продолжат проявлять солидарность и помогать Украине.

"Мы предоставим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы везем украинское зерно в мир", — отметила она.

Она считает, что улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, поставляемых Украиной на мировые рынки и со временем такие инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта.

Также президент Еврокомиссии обнародовала фото письма, адресованного президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Письмо Урсулы фон дер Ляйен Владимиру Зеленскому. Фото: соцсети

Напомним, 22 ноября Европейский Союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи. Его сумма – 1,5 млрд евро.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с европейскими партнерами о получении военных кораблей. Это сделано с целью безопасного передвижения судов по "зерновому коридору" в Черном море.

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