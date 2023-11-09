Європарламент вимагає посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії

Засідання Європейського парламенту. Фото: Reuters

Депутати Європейського парламенту вимагають більшого нагляду на рівні Європейського союзу за дотриманням умов санкцій проти Росії. Також вони вимагають активізувати зусилля, щоб послабити здатність Москви обходити обмежувальні заходи.

Про це повідомили на сайті Європейського парламенту.

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У резолюції, ухваленій у четвер, Європарламент висловлює тривогу щодо існуючих лазівок у системі санкцій ЄС проти Росії. Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, депутати Європарламенту стурбовані відсутністю належного виконання встаногвлених правил.

Вони також занепокоєні спробами підірвати зусилля, спрямовані на стратегічне послаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджання здатності країни вести війну.

ЄС і досі лишається найбільшим клієнтом Росії

У тексті також підкреслюється, що Європейський Союз все ще залишається одним із найбільших клієнтів Росії на викопному паливі через продовження імпорту трубопровідного газу та СПГ, а також через різні винятки із заборони на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів.

"Ринок ЄС має бути закритий для російського викопного палива", — наголосили парламентарі.

Депутати Європарламенту закликають ЄС посилити та централізувати нагляд за впровадженням санкцій і розробити механізм запобігання обходу та моніторингу. Вони також закликають ЄС посилити координацію щодо виконання існуючих санкцій щодо експорту російської нафти, належним чином закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження та накласти санкції на всі великі російські нафтові компанії, Газпромбанк, їхні дочірні компанії та їхні правління та керівництво.

Крім того, євродепутати хочуть, щоб Європейська комісія та країни-члени ЄС розширили санкції, включивши повну заборону на продаж і ограновування алмазів російського походження або реекспортованих Росією в ЄС.

За їхніми словами, ЄС також має вивчити правові шляхи конфіскації заморожених російських активів і їх використання для відновлення України.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 3 жовтня, Європейський парламент на підтримку Єврокомісії ухвалив резолюцію, яка стосується перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки. У ній, зокрема, йдеться про утворення спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.