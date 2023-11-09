Европарламент требует усилить контроль за соблюдением санкций против России

Заседание Европейского парламента. Фото: Reuters

Депутаты Европейского парламента требуют большего надзора на уровне Европейского союза за соблюдением условий санкций против России. Также они требуют активизируют усилия, чтобы ослабить способность Москвы обходить ограничительные меры.

Об этом сообщили на сайте Европейского парламента.

Читайте также:

Россия продолжает обходить санкции ЕС

В резолюции, принятой в четверг, Европарламент выражает тревогу по поводу существующих лазейок в системе санкций ЕС против России. Отмечая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, депутаты Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего выполнения установленных правил.

Они также озабочены попытками подорвать усилия, направленные на стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы, а также препятствование способности страны вести войну.

ЕС до сих пор остается крупнейшим клиентом России

В тексте также подчеркивается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших клиентов России на ископаемом топливе из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа и СПГ, а также из-за различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

"Рынок ЕС должен быть закрыт для российского ископаемого топлива", — подчеркнули парламентарии.

Депутаты Европарламента призывают ЕС усилить и централизовать надзор за введением санкций и разработать механизм предотвращения обхода и мониторинга. Они также призывают ЕС усилить координацию выполнения существующих санкций по экспорту российской нефти, должным образом закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения и наложить санкции на все крупные российские нефтяные компании, Газпромбанк, их дочерние компании и их правление и руководство.

Кроме того, евродепутаты хотят, чтобы Европейская комиссия и страны-члены ЕС расширили санкции, включив полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортированных Россией в ЕС.

По их словам, ЕС должен изучить правовые пути конфискации замороженных российских активов и их использование для восстановления Украины.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 3 октября, Европейский парламент в поддержку Еврокомиссии принял резолюцию по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы. В нем, в частности, речь идет об образовании специального Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро.