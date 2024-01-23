Ігнат розповів про небезпеки під час денної повітряної тривоги

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: PAP/Ukrinform

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці про денну повітряну тривогу. За його словами, на сполох спровокували три загрози з боку російських окупантів.

Про це Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.

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"Ті тривоги, які ми зараз бачимо, це були одразу три загрози. Спочатку о 13:15 надійшла інформація про загрозу тактичної авіації з півдня, потім була інформація про загрозу застосування балістичного озброєння на півночі та сході", — каже він.

Ігнат уточнив, що третя загроза полягала в тому, що злетіли літаки Ту-22 М3 у районі Липецька. Внаслідок цього виникла загроза застосування крилатих ракет А-22.

"Вони крилаті, але атакують саме балістичною траєкторією і заходять на цілі. Ось такі вісім ракет сьогодні противник запустив під час нічної атаки", — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 січня атакували Київ. Під прицілом ворога опинилися Святошинський, Дарницький, Солом'янський, Печерський райони. Були потрапляння до житлової інфраструктури міста, а також пошкодження автомобілів городян та нежитлових забудов.

У Солом'янському районі Києва щонайменше семеро постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня. Поки що фахівці прибирають усі пошкоджені конструкції будинку, які можуть нашкодити людям.

Внаслідок ракетного удару по Києву вранці 23 січня вже зафіксовано 22 постраждалих. При цьому 13 із них госпіталізовано.