Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги arrow

Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги

23 января 2024 14:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: PAP/Ukrinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности про дневную воздушную тревогу. По его словам, тревогу спровоцировали три угрозы со стороны российских оккупантов.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Читайте также:

Угрозы со стороны россиян

"Те тревоги, которые мы сейчас видим, это были сразу три угрозы. Сначала в 13:15 поступила информация об угрозе тактической авиации с юга, потом была информация об угрозе применения баллистического вооружения на севере и востоке", — говорит он.

Игнат уточнил, что третья угроза заключалась в том, что взлетели самолеты Ту-22 М3  в районе Липецка. В результате возникла угроза применения крылатых ракет А-22. 

"Они крылатые, но атакуют именно по баллистической траектории и заходят на цели. Вот такие восемь ракет сегодня противник запустил во время ночной атаки", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.

нападение
обстрелы
угрозы
воздушная тревога
ракеты
истребитель
война в Украине
Россия
атака
Юрий Игнат
Воздушные Силы ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме