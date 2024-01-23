Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности про дневную воздушную тревогу. По его словам, тревогу спровоцировали три угрозы со стороны российских оккупантов.
Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.
Угрозы со стороны россиян
"Те тревоги, которые мы сейчас видим, это были сразу три угрозы. Сначала в 13:15 поступила информация об угрозе тактической авиации с юга, потом была информация об угрозе применения баллистического вооружения на севере и востоке", — говорит он.
Игнат уточнил, что третья угроза заключалась в том, что взлетели самолеты Ту-22 М3 в районе Липецка. В результате возникла угроза применения крылатых ракет А-22.
"Они крылатые, но атакуют именно по баллистической траектории и заходят на цели. Вот такие восемь ракет сегодня противник запустил во время ночной атаки", — добавил Юрий Игнат.
Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.
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