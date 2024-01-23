Игнат рассказал об угрозах во время дневной воздушной тревоги

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: PAP/Ukrinform

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал подробности про дневную воздушную тревогу. По его словам, тревогу спровоцировали три угрозы со стороны российских оккупантов.

Об этом Игнат сообщил в эфире телемарафона.

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Угрозы со стороны россиян

"Те тревоги, которые мы сейчас видим, это были сразу три угрозы. Сначала в 13:15 поступила информация об угрозе тактической авиации с юга, потом была информация об угрозе применения баллистического вооружения на севере и востоке", — говорит он.

Игнат уточнил, что третья угроза заключалась в том, что взлетели самолеты Ту-22 М3 в районе Липецка. В результате возникла угроза применения крылатых ракет А-22.

"Они крылатые, но атакуют именно по баллистической траектории и заходят на цели. Вот такие восемь ракет сегодня противник запустил во время ночной атаки", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом неприятеля оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Были попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

В результате ракетного удара по Киеву утром 23 января уже зафиксировано в общей сложности 22 пострадавших. При этом 13 из них госпитализированы.