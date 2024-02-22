Ігнат прокоментував реакцію росіян на знищення ЗСУ їх сімох літаків

Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat/

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни не розуміють, як Збройним Силам вдається збивати ворожі літаки за умови обмежених ресурсів. Лише за останній тиждень наші бійці знищили сім одиниць російської авіації.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер, 22 лютого.

Як ЗСУ вдається збивати російські літаки

Ігнат зазначає, що окупанти дивуються успіху наших Збройних Сил в умовах обмежених ресурсів.

"Навіть самі росіяни не можуть второпати, що це було. Як це спромоглися наші захисники спланувати такі операції. Я думаю, що світ теж пильно спостерігає і робить висновки, наскільки українці спроможні завдати ударів гарною зброєю і в якій кількості вона потрібна ще", — сказав він.

Спікер Повітряних Сил України нагадав про те, що навіть попри обмежені ресурси нашим військовим за останній час вдалося успішно збити сім ворожих літаків.

Однак Ігнат не розповів про деталі роботи наших захисників та зброю, якою вдалося ліквідувати літаки.

Нагадаємо, Повітряні Сили України 17 лютого знищили три ворожих літаки. Йшлося про винищувачі Су-34 та Су-35.

19 лютого українські захисники знищили ще два російські винищувачі на східному напрямку. Силам протиповітряної оборони вдалося збити Су-34 та Су-35С.

Також, 21 лютого українські військові знищили ще один російський винищувач Су-34. Захисникам вдалося ліквідувати увесь екіпаж літака.