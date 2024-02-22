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Игнат прокомментировал реакцию россиян на уничтожение ВСУ их семи самолетов

22 февраля 2024 16:04
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Игнат прокомментировал реакцию россиян на уничтожение ВСУ их семи самолетов
Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat/
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне не понимают, как Вооруженным Силам удается сбивать вражеские самолеты при ограниченных ресурсах. Только за последнюю неделю наши бойцы уничтожили семь единиц российской авиации.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, 22 февраля.

Как ВСУ удается сбивать российские самолеты

Игнат отмечает, что оккупанты удивляются успеху наших Вооруженных Сил в условиях ограниченных ресурсов.

"Даже сами россияне не могут понять, что это было. Как это смогли наши защитники спланировать такие операции. Я думаю, что мир тоже пристально наблюдает и делает выводы, насколько украинцы способны нанести удары хорошим оружием и в каком количестве оно нужно еще", — сказал он.

Спикер Воздушных Сил Украины напомнил о том, что, несмотря на ограниченные ресурсы, нашим военным за последнее время удалось успешно сбить семь вражеских самолетов.

Однако Игнат не рассказал о деталях работы наших защитников и оружии, которым удалось ликвидировать самолеты.

Напомним, Воздушные Силы Украины 17 февраля уничтожили три вражеских самолета. Речь шла об истребителях Су-34 и Су-35.

19 февраля украинские защитники уничтожили еще два российских истребителя на восточном направлении. Силам противовоздушной обороны удалось сбить Су-34 и Су-35С.

Также 21 февраля украинские военные уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Защитникам удалось ликвидировать весь экипаж самолета.

война
ВСУ
самолет
Украина
ликвидация
Россия
Юрий Игнат

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