Ігнат розповів, для чого Україна брала в оренду ППО в інших країн

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Факти ICTV

Надання засобів протиповітряної оборони в оренду не є частим явищем у світі. Проте були випадки, коли Україна користувалася такою можливістю. Це робили для того, щоб особовий склад навчився працювати на ППО.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За словами Ігната, у світі наразі нестача засобів протиповітряної оборони. Саме тому практика оренди ППО в інших країн не є популярною. Речник розповів про випадки, коли Україна винаймала системи для захисту певного об'єкта.

"Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто, і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало, і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна має два дивізіони Patriot на бойовому чергуванні станом на сьогодні. Проте, за його словами, нашій державі потрібно більше таких систем.

Скільки ракет накопичила Росія за півтора місяця паузи ударів по Україні та як саме Повітряні сили збираються захищати небо під час чергової складної зими в Україні — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат.