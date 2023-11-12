Игнат рассказал, для чего Украина брала в аренду ПВО у других стран

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Факты ICTV

Предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является частым явлением в мире. Однако были случаи, когда Украина пользовалась такой возможностью. Это делали для того, чтобы личный состав научился работать на ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам Игната, в мире пока существует нехватка средств противовоздушной обороны. Именно поэтому практика аренды ПВО у других стран не популярна. Спикер рассказал о случаях, когда Украина брала системы для защиты определенного объекта.

"Были случаи, когда Украина брала комплекс для защиты определенного объекта, чтобы личный состав выучился на нем работать. Этот комплекс возвращен, и это не является каким-то распространенным явлением. Никто ПВО не даст в аренду. Его мало, и каждая страна защищает свое воздушное пространство и национальные интересы", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве по состоянию на сегодня. Однако, по его словам, нашему государству нужно больше таких систем.

Сколько ракет накопила Россия за полтора месяца паузы ударов по Украине и как Воздушные силы собираются защищать небо во время очередной сложной зимы в Украине — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.