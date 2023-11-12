Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат рассказал, для чего Украина брала в аренду ПВО у других стран arrow

Игнат рассказал, для чего Украина брала в аренду ПВО у других стран

12 ноября 2023 14:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Игнат рассказал, для чего Украина брала в аренду ПВО у других стран
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Факты ICTV
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является частым явлением в мире. Однако были случаи, когда Украина пользовалась такой возможностью. Это делали для того, чтобы личный состав научился работать на ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.    

Читайте также:

Зачем Украина брала в аренду ПВО

По словам Игната, в мире пока существует нехватка средств противовоздушной обороны. Именно поэтому практика аренды ПВО у других стран не популярна. Спикер рассказал о случаях, когда Украина брала системы для защиты определенного объекта.

"Были случаи, когда Украина брала комплекс для защиты определенного объекта, чтобы личный состав выучился на нем работать. Этот комплекс возвращен, и это не является каким-то распространенным явлением. Никто ПВО не даст в аренду. Его мало, и каждая страна защищает свое воздушное пространство и национальные интересы", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что у Украины есть два дивизиона Patriot на боевом дежурстве по состоянию на сегодня. Однако, по его словам, нашему государству нужно больше таких систем.

Сколько ракет накопила Россия за полтора месяца паузы ударов по Украине и как Воздушные силы собираются защищать небо во время очередной сложной зимы в Украине — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме