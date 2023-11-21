Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат розповів про особливості виявлення модифікованих дронів Shahed arrow

Ігнат розповів про особливості виявлення модифікованих дронів Shahed

21 листопада 2023 12:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ігнат розповів про особливості виявлення модифікованих дронів Shahed
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Ірані представили нові модифіковані дрони-камікадзе Shahed. Тепер ці безпілотники є складнішими для виявлення радарів ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Модифіковані дрони-камікадзе Shahed

"Іран новий шахед випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей шахед є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є", — сказав Ігнат.

За його словами, Росія постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників. Раніше вони запускали БпЛА у денний час, проте згодом почали це робити, коли стемніє, щоб ускладнити візуальне виявлення.

"В Україні вже виготовляють зразки, які долітають до Москва-сіті. Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували, щоб масово, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли летіти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона завдає нам", — додав представник Повітряних сил. 

Раніше ми писали, що в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

Крім того, у Повітряних силах розповіли, що допоможе зупинити масовані обстріли Росії по Україні. Від них найбільше страждає Херсонщина та українські війська, які там перебувають.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі