Ігнат розповів про особливості виявлення модифікованих дронів Shahed

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

В Ірані представили нові модифіковані дрони-камікадзе Shahed. Тепер ці безпілотники є складнішими для виявлення радарів ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Модифіковані дрони-камікадзе Shahed

"Іран новий шахед випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей шахед є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є", — сказав Ігнат.

За його словами, Росія постійно змінює тактику застосування ударних безпілотників. Раніше вони запускали БпЛА у денний час, проте згодом почали це робити, коли стемніє, щоб ускладнити візуальне виявлення.

"В Україні вже виготовляють зразки, які долітають до Москва-сіті. Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували, щоб масово, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли летіти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона завдає нам", — додав представник Повітряних сил.

Раніше ми писали, що в Ірані офіційно представили новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

Крім того, у Повітряних силах розповіли, що допоможе зупинити масовані обстріли Росії по Україні. Від них найбільше страждає Херсонщина та українські війська, які там перебувають.