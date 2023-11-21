Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Игнат рассказал об особенностях обнаружения модифицированных дронов Shahed arrow

Игнат рассказал об особенностях обнаружения модифицированных дронов Shahed

21 ноября 2023 12:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат рассказал об особенностях обнаружения модифицированных дронов Shahed
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Иране представили новые модифицированные дроны – камикадзе Shahed. Теперь эти беспилотники сложнее для выявления радаров ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Модифицированные дроны-камикадзе Shahed

"Иран новый шахед выпускает с реактивным двигателем, с разной радиолокационной наводкой. Есть разные варианты. Этот шахед очень реактивный. Он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой у этих государств есть", — сказал Игнат.

По его словам, Россия постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников. Ранее они запускали БПЛА в дневное время, однако впоследствии начали это делать, когда стемнеет, чтобы усложнить визуальное обнаружение.

"В Украине уже производят образцы, которые долетают до Москва-сити. Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли, чтобы массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она наносит нам", — добавил представитель Воздушных сил.

Ранее мы писали, что в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Кроме того, в воздушных силах рассказали, что поможет остановить массированные обстрелы России по Украине. От них больше всего страдают Херсонщина и находящиеся там украинские войска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме