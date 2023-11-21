Игнат рассказал об особенностях обнаружения модифицированных дронов Shahed

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

В Иране представили новые модифицированные дроны – камикадзе Shahed. Теперь эти беспилотники сложнее для выявления радаров ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Модифицированные дроны-камикадзе Shahed

"Иран новый шахед выпускает с реактивным двигателем, с разной радиолокационной наводкой. Есть разные варианты. Этот шахед очень реактивный. Он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой у этих государств есть", — сказал Игнат.

По его словам, Россия постоянно меняет тактику применения ударных беспилотников. Ранее они запускали БПЛА в дневное время, однако впоследствии начали это делать, когда стемнеет, чтобы усложнить визуальное обнаружение.

"В Украине уже производят образцы, которые долетают до Москва-сити. Хочется их иметь больше. Хочется, чтобы эффективнее их применяли, чтобы массово, чтобы они были устойчивыми для РЭБ, чтобы они могли лететь на тысячи километров, чтобы России наносить такие же болезненные удары, как она наносит нам", — добавил представитель Воздушных сил.

Ранее мы писали, что в Иране официально представили новый реактивный ударный беспилотник Shahed-238. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Кроме того, в воздушных силах рассказали, что поможет остановить массированные обстрелы России по Украине. От них больше всего страдают Херсонщина и находящиеся там украинские войска.