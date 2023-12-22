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Ігнат розповів, в яку ціну росіянам обійшлися три збитих винищувачі

22 грудня 2023 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат розповів, в яку ціну росіянам обійшлися три збитих винищувачі
Бомбардувальник Су-24М у польоті. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські військові знищили три російські винищувачі Су-34. Така втрата обійшлася окупантам щонайменше у 150 мільйонів доларів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат

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Збито три російські літаки

"З них (з винищувачів. — Ред.) окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами. Ціна одного такого винищувача — від 50 млн доларів", — зазначив Ігнат.

Речник зазначив, що це одні з найновіших бортів на озброєнні російської армії.

Характеристики СУ-34

"В них є десятки таких літаків. На жаль, вони продовжують їх виготовляти. Одні з найновіших поряд ы СУ-35. Екіпаж складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами", — поянив Ігнат.

Також Ігнат зазначив, що це багатоцільові літаки, що здатні завдавати ударів по повітряних і земних цілях.

Раніше ми повідомляли, що 22 грудня в деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.

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