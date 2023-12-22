Ігнат розповів, в яку ціну росіянам обійшлися три збитих винищувачі
Українські військові знищили три російські винищувачі Су-34. Така втрата обійшлася окупантам щонайменше у 150 мільйонів доларів.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Збито три російські літаки
"З них (з винищувачів. — Ред.) окупанти завдають ударів авіаційними бомбами та ракетами. Ціна одного такого винищувача — від 50 млн доларів", — зазначив Ігнат.
Речник зазначив, що це одні з найновіших бортів на озброєнні російської армії.
Характеристики СУ-34
"В них є десятки таких літаків. На жаль, вони продовжують їх виготовляти. Одні з найновіших поряд ы СУ-35. Екіпаж складає два пілоти. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами", — поянив Ігнат.
Також Ігнат зазначив, що це багатоцільові літаки, що здатні завдавати ударів по повітряних і земних цілях.
Раніше ми повідомляли, що 22 грудня в деяких регіонах України лунали сигнали повітряної тривоги. Росіяни намагалися атакувати Україну зі стратегічної авіації, проте сили ППО на півдні ліквідували три винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Нагадаємо, росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі.
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