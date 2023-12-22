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Игнат рассказал, в какую цену россиянам обошлись три сбитых истребителя

22 декабря 2023 16:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Игнат рассказал, в какую цену россиянам обошлись три сбитых истребителя
Бомбардировщик Су-24М в полете. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинские военные уничтожили три российских истребителя Су-34. Такая потеря обошлась оккупантам не менее чем в 150 миллионов долларов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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"Из них (истребители. — Ред.) кафиры наносят удары авиационными бомбами и ракетами. Цена одного такого истребителя — от 50 млн. долларов", — отметил Игнат.

Спикер отметил, что это одни из новейших бортов на вооружении российской армии.

Характеристики СУ-34

"У них есть десятки таких самолетов. К сожалению, они продолжают их изготавливать. Одни из новейших рядом с СУ-35. Экипаж составляет два пилота. Именно такими самолетами оккупанты наносят удары управляемыми авиабомбами", — поделился Игнат.

Также Игнат отметил, что это многоцелевые самолеты, способные наносить удары по воздушным и земным целям.

Ранее мы сообщали, что 22 декабря в некоторых регионах Украины звучали сигналы воздушной тревоги. Россияне пытались атаковать Украину со стратегической авиации, однако силы ПВО на юге ликвидировали три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Напомним, россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения.

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