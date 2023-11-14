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Індія почне виготовляти російські зенітні ракети "Ігла", — ЗМІ

14 листопада 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Індія почне виготовляти російські зенітні ракети "Ігла", — ЗМІ
Зенітна ракета "Ігла-С". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія уклала угоду з Індією про постачання портативних зенітних ракетних систем "Ігла-С". Також планується налагодити ліцензійне виробництво цих систем в Індії.

Про це повідомив голова "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв, передає Reuters.

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Виробництво російських ракет в Індії

"Договір уже підписаний, і зараз ми співпрацюємо з індійською приватною компанією для організації виробництва зенітних ракетних комплексів "Ігла-С" на території Індії", — наводять слова Міхєєва російські ЗМІ.

"Ігла-С" — це російські переносні зенітні ракетні комплекси, призначені для знищення повітряних цілей одним оператором або екіпажем.

Співпраця Індії з Росією

Повідомляється, що у 2023 році Росія та Індія розпочали спільне виробництво гвинтівок Калашнікова АК-203. При цьому Індія є одним із найбільших світових імпортерів зброї, а Росія — її основним постачальником.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зазначили, що Росія наростила виробництво високоточних ракет швидше, ніж очікувалося. На сьогодні російські війська мають у резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних та стратегічних ракет.

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