Индия начнет производить российские зенитные ракеты "Игла", — СМИ

Зенитная ракета "Игла-С". Фото: росСМИ

Россия заключила сделку с Индией о поставке портативных зенитных ракетных систем "Игла-С". Также планируется наладить лицензионное производство этих систем непосредственно в Индии.

Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает Reuters.

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Производство российских ракет в Индии

"Договор уже подписан, и в настоящее время мы сотрудничаем с индийской частной компанией для организации производства зенитных ракетных комплексов "Игла-С" на территории Индии", — приводят слова Михеева российские СМИ.

"Игла-С" — это российские переносные зенитные ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения воздушных целей одним оператором или экипажем.

Сотрудничество Индии с Россией

Сообщается, что в 2023 году Россия и Индия начали совместное производство винтовок Калашникова АК-203. При этом, Индия является одним из крупнейших мировых импортеров оружия, а Россия — её основным поставщиком.

Напомним, недавно аналитики ISW отметили, что Россия нарастила производство высокоточных ракет быстрее, чем ожидалось. На сегодня российские войска имеют в резерве 870 высокоточных оперативно-стратегических и стратегических ракет.