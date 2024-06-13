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Інсульти помолодшали на 10-15 років — Ляшко про новий антирекорд

13 червня 2024 04:26
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Інна Буряк
редактор
Інсульти в українців стали траплятися на 10-15 років раніше — Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що інсульти серед українців помолодшали на 10-15 років. За його словами, причиною цьому є війна та стресові ситуації.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у середу, 12 червня, з посиланням на заяву Віктора Ляшка на конференції з відновлення України у Берліні.

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Інсульти в українців стали траплятися раніше

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", — пояснив міністр.

Ляшко додав, що "такі захворювання отримує зовсім інша вікова категорія".

Що таке інсульт, як його виявити та попередити

Інсульт — порушення кровообігу головного мозку. Він виникає, коли судини в мозку закорковуються тромбом або розриваються, позбавляючи мозок кисню і поживних речовин, що призводить до загибелі клітин. Однак інсульт не завжди закінчується смертю, адже також може спричинити інвалідність.

Основні фактори ризику виникнення інсульту:

  • підвищений артеріальний тиск,
  • куріння,
  • миготлива аритмія,
  • зловживання алкоголем,
  • підвищений рівень холестерину в крові,
  • атеросклероз,
  • постійні стреси,
  • ожиріння,
  • низька фізична активність.
Як виявити інсульт у людини
Основні ознаки інсульту. Фото: barv.pmsd.org.ua

Щоб вчасно виявити інсульт і надати людині допомогу, найкраще його ознаки можна запам'ятати за абревіатурою МОЗОК:

  • М (Мовлення) — попросіть людину повторити просте речення та виконати команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою або людина не зрозуміє команду.
  • О (Обличчя) — коли одна сторона обличчя змінюється (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися — при інсульті вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.
  • З (Запаморочення) — скарги на раптове запаморочення, хиткість ходи, втрату рівноваги, координації рухів у руці або нозі. 
  • О (Очі) — у людини раптово порушився зір одним або обома очима, наприклад з'явилося двоїння.
  • К (Кінцівки) — слабкість або оніміння, неможливість підняти й утримувати обидві руки чи обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабкішими.

Щоб зменшити ризик виникнення інсульту, слід дотримуватися таких рекомендацій лікарів:

  • харчуйтеся здоровою їжею: їжте овочі й фрукти, їжу з низьким вмістом трансжирів, обмежуйте споживання солі;
  • займайтесь фізичними вправами, що дозволять контролювати вагу і підтримувати здоров’я;
  • не куріть та не вживайте алкоголь; 
  • слідкуйте за артеріальним тиском;
  • перевіряйте рівень холестерину та цукру в крові згідно з рекомендаціями свого лікаря;
  • у разі призначення лікування діагностованого у вас захворювання, строго дотримуйтесь рекомендацій.

Нагадаємо, що відомі корисні напої, що здатні миттєво знизити тривожність та підняти настрій.

Також деякі вчені та лікарі вважають, що існує прямий зв'язок між групою крові та впливом алкоголю на організм. Відомо, кому його вживати заборонено.

Віктор Ляшко
стрес
війна в Україні
інсульт
українці
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війна

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