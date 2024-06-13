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Инсульты помолодели на 10-15 лет — Ляшко о новом антирекорде

13 июня 2024 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Инсульты у украинцев стали случаться на 10-15 лет раньше — Виктор Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что инсульты среди украинцев помолодели на 10-15 лет. По его словам, причиной тому являются война и стрессовые ситуации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 12 июня, со ссылкой на заявление Виктора Ляшко на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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Инсульты у украинцев стали случаться раньше

"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет", — объяснил министр.

Ляшко добавил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".

Что такое инсульт, как его обнаружить и предупредить

Инсульт — нарушение кровообращения головного мозга. Он возникает, когда сосуды в мозге закупориваются тромбом или разрываются, лишая мозг кислорода и питательных веществ, что приводит к гибели клеток. Однако инсульт не всегда заканчивается смертью, ведь также может повлечь за собой инвалидность.

Основные факторы риска возникновения инсульта:

  • повышенное артериальное давление,
  • курение,
  • мерцательная аритмия,
  • злоупотребление алкоголем,
  • повышенный уровень холестерина в крови,
  • атеросклероз,
  • постоянные стрессы,
  • ожирение,
  • низкая физическая активность.
Как обнаружить инсульт у человека
Основные признаки инсульта. Фото: farb.pmsd.org.ua

Чтобы вовремя выявить инсульт и оказать человеку помощь, лучше всего его признаки можно запомнить по аббревиатуре МОЗОК:

  • М (Мова) — попросите человека повторить простое предложение и выполнить команду. При инсульте произношение будет неразборчивым или человек не поймет команду.
  • О (Обличчя) — когда одна сторона лица изменяется (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться — при инсульте он не сможет этого сделать или улыбка будет несимметричной.
  • З (Запаморочення) — жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потерю равновесия, координации движений в руке или ноге.
  • О (Очі) — у человека внезапно нарушилось зрение одним или обоими глазами, например появилось двоение.
  • К (Кінцівки) — слабость или онемение, невозможность приподнять и удерживать обе руки или обе ноги одновременно, конечности с одной стороны становятся слабее.

Чтобы уменьшить риск возникновения инсульта, следует соблюдать следующие рекомендации врачей:

  • питайтесь здоровой пищей: ешьте овощи и фрукты, еду с низким содержанием трансжиров, ограничивайте потребление соли;
  • занимайтесь физическими упражнениями, что позволит контролировать вес и поддерживать здоровье;
  • не курите и не употребляйте алкоголь;
  • следите за артериальным давлением;
  • проверяйте уровень холестерина и сахара в крови согласно рекомендациям врача;
  • в случае назначения лечения диагностированного у вас заболевания, строго соблюдайте рекомендации.

Напомним, что известны полезные напитки, способные мгновенно снизить тревожность и поднять настроение.

Также некоторые ученые и врачи считают, что существует прямая связь между группой крови и влиянием алкоголя на организм. Известно, кому его использовать запрещено.

Виктор Ляшко
стресс
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инсульт
украинцы
здоровье
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війна

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