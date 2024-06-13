Инсульты у украинцев стали случаться на 10-15 лет раньше — Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что инсульты среди украинцев помолодели на 10-15 лет. По его словам, причиной тому являются война и стрессовые ситуации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 12 июня, со ссылкой на заявление Виктора Ляшко на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет", — объяснил министр.

Ляшко добавил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".

Что такое инсульт, как его обнаружить и предупредить

Инсульт — нарушение кровообращения головного мозга. Он возникает, когда сосуды в мозге закупориваются тромбом или разрываются, лишая мозг кислорода и питательных веществ, что приводит к гибели клеток. Однако инсульт не всегда заканчивается смертью, ведь также может повлечь за собой инвалидность.

Основные факторы риска возникновения инсульта:

повышенное артериальное давление,

курение,

мерцательная аритмия,

злоупотребление алкоголем,

повышенный уровень холестерина в крови,

атеросклероз,

постоянные стрессы,

ожирение,

низкая физическая активность.

Основные признаки инсульта. Фото: farb.pmsd.org.ua

Чтобы вовремя выявить инсульт и оказать человеку помощь, лучше всего его признаки можно запомнить по аббревиатуре МОЗОК:

М (Мова) — попросите человека повторить простое предложение и выполнить команду. При инсульте произношение будет неразборчивым или человек не поймет команду.

— попросите человека повторить простое предложение и выполнить команду. При инсульте произношение будет неразборчивым или человек не поймет команду. О (Обличчя) — когда одна сторона лица изменяется (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться — при инсульте он не сможет этого сделать или улыбка будет несимметричной.

— когда одна сторона лица изменяется (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться — при инсульте он не сможет этого сделать или улыбка будет несимметричной. З (Запаморочення) — жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потерю равновесия, координации движений в руке или ноге.

— жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потерю равновесия, координации движений в руке или ноге. О (Очі) — у человека внезапно нарушилось зрение одним или обоими глазами, например появилось двоение.

— у человека внезапно нарушилось зрение одним или обоими глазами, например появилось двоение. К (Кінцівки) — слабость или онемение, невозможность приподнять и удерживать обе руки или обе ноги одновременно, конечности с одной стороны становятся слабее.

Чтобы уменьшить риск возникновения инсульта, следует соблюдать следующие рекомендации врачей:

питайтесь здоровой пищей: ешьте овощи и фрукты, еду с низким содержанием трансжиров, ограничивайте потребление соли;

занимайтесь физическими упражнениями, что позволит контролировать вес и поддерживать здоровье;

не курите и не употребляйте алкоголь;

следите за артериальным давлением;

проверяйте уровень холестерина и сахара в крови согласно рекомендациям врача;

в случае назначения лечения диагностированного у вас заболевания, строго соблюдайте рекомендации.

Напомним, что известны полезные напитки, способные мгновенно снизить тревожность и поднять настроение.

Также некоторые ученые и врачи считают, что существует прямая связь между группой крови и влиянием алкоголя на организм. Известно, кому его использовать запрещено.