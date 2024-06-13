Инсульты у украинцев стали случаться на 10-15 лет раньше — Виктор Ляшко

Инсульты помолодели на 10-15 лет — Ляшко о новом антирекорде
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что инсульты среди украинцев помолодели на 10-15 лет. По его словам, причиной тому являются война и стрессовые ситуации.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 12 июня, со ссылкой на заявление Виктора Ляшко на конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Инсульты у украинцев стали случаться раньше
"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет", — объяснил министр.
Ляшко добавил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".
Что такое инсульт, как его обнаружить и предупредить
Инсульт — нарушение кровообращения головного мозга. Он возникает, когда сосуды в мозге закупориваются тромбом или разрываются, лишая мозг кислорода и питательных веществ, что приводит к гибели клеток. Однако инсульт не всегда заканчивается смертью, ведь также может повлечь за собой инвалидность.
Основные факторы риска возникновения инсульта:
- повышенное артериальное давление,
- курение,
- мерцательная аритмия,
- злоупотребление алкоголем,
- повышенный уровень холестерина в крови,
- атеросклероз,
- постоянные стрессы,
- ожирение,
- низкая физическая активность.
Чтобы вовремя выявить инсульт и оказать человеку помощь, лучше всего его признаки можно запомнить по аббревиатуре МОЗОК:
- М (Мова) — попросите человека повторить простое предложение и выполнить команду. При инсульте произношение будет неразборчивым или человек не поймет команду.
- О (Обличчя) — когда одна сторона лица изменяется (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться — при инсульте он не сможет этого сделать или улыбка будет несимметричной.
- З (Запаморочення) — жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потерю равновесия, координации движений в руке или ноге.
- О (Очі) — у человека внезапно нарушилось зрение одним или обоими глазами, например появилось двоение.
- К (Кінцівки) — слабость или онемение, невозможность приподнять и удерживать обе руки или обе ноги одновременно, конечности с одной стороны становятся слабее.
Чтобы уменьшить риск возникновения инсульта, следует соблюдать следующие рекомендации врачей:
- питайтесь здоровой пищей: ешьте овощи и фрукты, еду с низким содержанием трансжиров, ограничивайте потребление соли;
- занимайтесь физическими упражнениями, что позволит контролировать вес и поддерживать здоровье;
- не курите и не употребляйте алкоголь;
- следите за артериальным давлением;
- проверяйте уровень холестерина и сахара в крови согласно рекомендациям врача;
- в случае назначения лечения диагностированного у вас заболевания, строго соблюдайте рекомендации.
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