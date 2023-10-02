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"Інвестиції у війну": в ОП відреагували на мем Маска про Зеленського

2 жовтня 2023 14:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Інвестиції у війну": в ОП відреагували на мем Маска про Зеленського
Радник глави ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно відомий мільярдер Ілон Маск оприлюднив цинічний мем про президента України Володимира Зеленського. В Офісі Президента не стали мовчати та різко відреагували. 

Свою заяву оприлюднив радник глави ОП Михайло Подоляк. 

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Заява Подоляка

"Будь-яке підтримування Росії сьогодні — це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні — це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування", — написав Подоляк. 

Радник глави ОП підкреслив, що не кожна медійна особа, яка перебуває за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатна усвідомити біль людей, які перебувають під щоденними бомбардуваннями, та крики дітей, які втрачають своїх батьків. 

Мем Маска про Зеленського
Фото: скриншот

Нагадаємо, відомий мільярдер Ілон Маск вкотре відзначився своїм ставленням до війни в Україні. Він опублікував мем про президента Володимира Зеленського, який "постійно просить про військову допомогу".

Також варто додати, що платформу X Ілона Маска визнано найбільшим джерелом російської дезінформації.

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