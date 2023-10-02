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"Инвестиции в войну": в ОП отреагировали на мем Маска о Зеленском

2 октября 2023 14:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Инвестиции в войну": в ОП отреагировали на мем Маска о Зеленском
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно известный миллиардер Илон Маск обнародовал циничный мем о президенте Украины Владимире Зеленском. В Офисе Президента не стали молчать и резко отреагировали.

Свое заявление обнародовал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Любая поддержка России сегодня — это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушение", — написал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что не каждое медийное лицо, находящееся в тысячах километров от эпицентра войны, способно осознать боль людей, находящихся под ежедневными бомбардировками, и крики детей, теряющих своих родителей.

Мэм Маска о Зеленском
Фото: скриншот

Напомним, известный миллиардер Илон Маск в очередной раз отметился своим отношением к войне в Украине. Он опубликовал мем о президенте Владимире Зеленском, который "постоянно просит о военной помощи".

Также следует добавить, что платформа X Илона Маска признана крупнейшим источником российской дезинформации.

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