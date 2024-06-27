Подоляк відреагував на відправку інженерних військ КНДР на окуповані території України

Інженерні війська КНДР на окупованих територіях — Подоляк відреагував
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію, що Північна Корея відправить інженерні війська на тимчасово окуповані території Донбасу. За його словами, КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Росією.
Про це Михайло Подоляк написав у Telegram у четвер, 27 червня.
Інженерні війська КНДР на окупованих територіях України
Подоляк наголосив, що Північна Корея зараз прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора.
"І? А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції ООН запрошує на "миротворчий саміт" міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних — чудово, правильно", — зазначив радник керівника ОП.
Подоляк із сарказмом наголосив, що демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ та запрошення авторів геноцидної війни на саміти — веде до справедливого фіналу.
"Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", — додав він.
Нагадаємо, Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції.
Раніше російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.
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