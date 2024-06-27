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Інженерні війська КНДР на окупованих територіях — Подоляк відреагував

27 червня 2024 11:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк відреагував на відправку інженерних військ КНДР на окуповані території України
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію, що Північна Корея відправить інженерні війська на тимчасово окуповані території Донбасу. За його словами, КНДР спокійно вийшла з-під світових санкцій і активно займається військовою співпрацею з Росією.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram у четвер, 27 червня.

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Інженерні війська КНДР на окупованих територіях України

Подоляк наголосив, що Північна Корея зараз прямо посилає спеціальні інженерні війська для участі безпосередньо у війні проти України на боці агресора.

"І? А нічого. Тиша. Замість відповідної реакції ООН запрошує на "миротворчий саміт" міністра внутрішніх справ РФ Колокольцева, який перебуває під "жорсткими" персональними санкціями, щоб обговорити публічно "миротворчість" і ще раз сказати нейтральним країнам, що "нападати на інші суверенітети, убивати масово цивільних чудово, правильно", — зазначив радник керівника ОП.

Подоляк із сарказмом наголосив, що демонстративне ігнорування прямої участі Північної Кореї у війні на боці РФ та запрошення авторів геноцидної війни на саміти — веде до справедливого фіналу. 

"Потрібно більше інвестувати в ООН і чекати на ефективність (повторний сарказм)", — додав він.

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Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Північна Корея підписала з Росією угоду про "автоматичну військову допомогу", за якою інженерні війська КНДР відправляться до Донецька вже наступного місяця. Збройні сили Північної Кореї, які є частиною Інженерного корпусу, нібито планують підтримати проєкт реконструкції. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

Офіс президента
росія
війна
Михайло Подоляк
КНДР
Україна
окупація

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