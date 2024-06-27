Подоляк отреагировал на отправку инженерных войск КНДР на оккупированные территории Украины

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на информацию, что Северная Корея отправит инженерные войска на временно оккупированные территории Донбасса. По его словам, КНДР спокойно вышла из-под мировых санкций и активно занимается военным сотрудничеством с Россией.

Об этом Михаил Подоляк написал в Telegram в четверг, 27 июня.

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Подоляк отметил, что Северная Корея сейчас прямо посылает специальные инженерные войска для участия непосредственно в войне против Украины на стороне агрессора.

"И? Ничего. Тишина. Вместо ответной реакции, ООН приглашает на "миротворческий саммит" министра внутренних дел РФ Колокольцева, который находится под "жесткими" персональными санкциями, чтобы обсудить публично "миротворчество" и еще раз сказать нейтральным странам, что "нападать на другие суверенитеты, убивать массово гражданских — прекрасно, правильно", — отметил советник руководителя ОП.

Подоляк с сарказмом подчеркнул, что демонстративное игнорирование прямого участия Северной Кореи в войне на стороне РФ и приглашение авторов геноцидной войны на саммиты ведет к справедливому финалу.

"Нужно больше инвестировать в ООН и ждать эффективности (повторный сарказм)", — добавил он.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, Северная Корея подписала с Россией соглашение об "автоматической военной помощи", согласно которому инженерные войска КНДР отправятся в Донецк уже в следующем месяце. Вооруженные силы Северной Кореи, являющиеся частью Инженерного корпуса, якобы планируют поддержать проект реконструкции.

Ранее российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, Ким Чен Ын выразил Путину полную поддержку в его войне против Украины.