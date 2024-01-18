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Йорданія завдала удару по Сирії — є загиблі

18 січня 2024 15:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Йорданія завдала удару по Сирії — є загиблі
Дим від вибуху. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Йорданія завдала ударів по південній частині Сирії. Місцеві ЗМІ кажуть, що загинули десять людей, серед них є діти.

Про це повідомляє Reuters

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Повідомляється, що, ймовірно, Йорданія завдала повітряних ударів по південній частині Сирії, в результаті яких загинули десять осіб, серед них двоє дітей. Наразі жодних коментарів від влади Йорданії не було.

"Армія Йорданії активізувала кампанію проти торговців наркотиками і проіранських ополченців, які перевозили великі партії наркотиків через кордон із Сирією, а також зброю та вибухівку", — йдеться у матеріалі.

Сирійські ЗМІ стверджують, що йорданська авіація завдала ударів по двох будинках у місті Арман у південній провінції Сувейда, внаслідок чого загинули люди.

Йорданія та її західні союзники звинувачують у сплеску контрабанди базовану в Лівані, підтримувану Іраном "Хезболлу" та інші проіранські групи, які контролюють більшу частину південної Сирії.

Водночас Іран і "Хезболла" відкидають ці звинувачення як змову Заходу проти їхнього союзника Сирії, яка також заперечує причетність до виробництва та контрабанди наркотиків.

Нагадаємо, 18 січня США завдали нових ударів по військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені. Відомо, що терористи постійно здійснюють напади на міжнародні судна в цій місцевості, зокрема атакували ракетами американський корабель.

діти
Сирія
обстріли
загиблі

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