Иордания нанесла удар по Сирии — есть погибшие

Дым от взрыва. Фото: Reuters

Иордания нанесла удары по южной части Сирии. Местные СМИ говорят, что погибли десять человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что, вероятно, Иордания нанесла воздушные удары по южной части Сирии, в результате которых погибли десять человек, в том числе двое детей. Пока никаких комментариев от власти Иордании не было.

"Армия Иордании активизировала кампанию против торговцев наркотиками и проиранских ополченцев, перевозивших крупные партии наркотиков через границу с Сирией, а также оружие и взрывчатку", — говорится в материале.

Сирийские СМИ утверждают, что иорданская авиация нанесла удары по двум домам в городе Арман в южной провинции Сувейда, в результате чего погибли люди.

Иордания и ее западные союзники обвиняют в всплеске контрабанды основанную в Ливане, поддерживаемую Ираном "Хезболлу" и другие проиранские группы, контролирующие большую часть южной Сирии.

В то же время, Иран и "Хезболла" отвергают эти обвинения как сговор Запада против их союзника Сирии, который также отрицает причастность к производству и контрабанде наркотиков.

Напомним, 18 января США нанесли новые удары по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене. Известно, что террористы постоянно совершают нападения на международные судна в этой местности, в том числе атаковали ракетами американский корабль.