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Іран має достатньо ресурсів, щоб створити три ядерні бомби, — Reuters

15 листопада 2023 23:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Іран має достатньо ресурсів, щоб створити три ядерні бомби, — Reuters
Збагачення урану в Ірані. Фото: ЗМІ Ірану
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Іран має змогу створити три ядерні бомби. Для цього в країни достатні запаси урану, збагаченого до 60% чистоти.

Про це пише Reuters.

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У МАГАТЕ вважають, що Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, близького до збройового, за допомогою якого можна виготовити три ядерні бомби і все ще перешкоджає діяльності МАГАТЕ з ключових питань.

Запаси урану в країні зросли на 6,7 кг — до 128,3 кг з моменту останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж у три рази більше, ніж приблизно 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, достатньо для ядерної бомби за умови подальшого збагачення.

Той факт, що Іран є єдиною країною, яка збагачує уран до такого високого рівня, не виробляючи ядерної зброї, свідчить, що ступінь якості зброї становить близько 90%.

Нагадаємо, що в Ірані розробили нову версію Shahed. Тепер він має реактивний двигун та свою оптичну станцію для того, аби наводити на ціль.

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