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У Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать три ядерные бомбы, — Reuters

15 ноября 2023 23:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать три ядерные бомбы, — Reuters
Обогащение урана в Иране. Фото: СМИ Ирана
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Иран имеет возможность создать три ядерные бомбы. Для этого у страны достаточно запасов урана, обогащенного до 60% чистоты.

Об этом пишет Reuters.

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Иран может создать три ядерные бомбы

В МАГАТЭ считают, что у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкого к оружейному, с помощью которого можно изготовить три ядерные бомбы и все еще препятствует деятельности МАГАТЭ по ключевым вопросам.

Запасы урана в стране выросли на 6,7 кг — до 128,3 кг с момента последнего отчета от 4 сентября. Это более чем в три раза больше, чем примерно 42 кг, которых, по определению МАГАТЭ, достаточно для ядерной бомбы при дальнейшем обогащении.

Тот факт, что Иран является единственной страной, которая обогащает уран до столь высокого уровня, не производя ядерного оружия, свидетельствует, что степень качества оружия составляет около 90%.

Напомним, что в Иране была разработана новая версия Shahed. Теперь он имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить на цель.

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