Військова допомога від Іспанії — що входить до нової партії

Системи Patriot. Фото: Reuters

Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги. В нього входять танки та ракети для Patriot.

Про це повідомило видання El Mundo у понеділок, 24 червня.

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Допомога від Іспанії

До України прибула друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіусу дії. Вона є частиною більшого пакета військової допомоги, яка включала бойові танки Leopard, різноманітні боєприпаси, включаючи 155-мм артилерійські знаряддя, та сучасні системи оборони та спостереження.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, Іспанія надає Україні економічну, військову та гуманітарну допомоги. Мадрид надав українській армії різноманітне озброєння, зокрема ракети, бронетранспортери, танки, гаубиці та іншу військову техніку.

Раніше ми писали, що Україна та Іспанія 27 травня підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку надає країна, зокрема, за гуманітарну допомогу та допомогу біженцям.