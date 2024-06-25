Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Іспанія передала Україні військову техніку та боєприпаси, — ЗМІ arrow

Іспанія передала Україні військову техніку та боєприпаси, — ЗМІ

25 червня 2024 00:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Військова допомога від Іспанії — що входить до нової партії
Системи Patriot. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги. В нього входять танки та ракети для Patriot.

Про це повідомило видання El Mundo у понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Допомога від Іспанії

До України прибула друга партія зенітних ракет Patriot дальнього радіусу дії. Вона є частиною більшого пакета військової допомоги, яка включала бойові танки Leopard, різноманітні боєприпаси, включаючи 155-мм артилерійські знаряддя, та сучасні системи оборони та спостереження.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни, Іспанія надає Україні економічну, військову та гуманітарну допомоги. Мадрид надав українській армії різноманітне озброєння, зокрема ракети, бронетранспортери, танки, гаубиці та іншу військову техніку.

Раніше ми писали, що Україна та Іспанія 27 травня підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з королем Іспанії Феліпе VI. Президент висловив вдячність за підтримку, яку надає країна, зокрема, за гуманітарну допомогу та допомогу біженцям. 

війна
військова допомога
Україна
Іспанія
танки
війна в Україні
Patriot

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву