Военная помощь от Испании — входящая в новую партию

Испания передала Украине военную технику и боеприпасы, — СМИ
Испания передала Украине новую партию военной помощи. В него входят танки и ракеты для Patriot.
Об этом сообщило издание El Mundo в понедельник, 24 июня.
Помощь от Испании
В Украину прибыла вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия. Она является частью большего пакета военной помощи, которая включала боевые танки Leopard, разнообразные боеприпасы, включая 155-мм артиллерийские орудия и современные системы обороны и наблюдения.
Напомним, с начала полномасштабной войны, Испания оказывает Украине экономическую, военную и гуманитарную помощь. Мадрид предоставил украинской армии разнообразное вооружение, в том числе ракеты, бронетранспортеры, танки, гаубицы и другую военную технику.
Ранее мы писали, что Украина и Испания 27 мая подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.
Мы также писали, что Зеленский встретился с королем Испании Фелипе VI. Президент выразил благодарность за поддержку, оказываемую страной, в частности, за гуманитарную помощь и помощь беженцам.
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