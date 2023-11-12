Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ISW проаналізував, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми arrow

ISW проаналізував, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми

12 листопада 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW проаналізував, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми
Російський солдат в Україні. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія підвищує свою залежність від прямих піхотних атак у війні проти України. Можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Росія покладається на штурмові атаки

Аналітики стверджують, що обговорення в російських блогах масштабних піхотних атак наголошують на проблемах, з якими Росія стикається, вдаючись до такого підходу для подолання складнощів у війні, як це описав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російський воєнний кореспондент зазначив, що російські тактики штурму в лісових районах Донбасу не призведуть до оперативних проривів на фронті. Він стверджує, що нестача підготовлених солдатів не дозволить провести ефективні атаки для значного просування в Україні.

Інший воєнний кореспондент припустив, що російські війська скоро зазнають відродження піхотного бою через скорочення кількості танків та бронетранспортерів на передовій.

Критично налаштований кореспондент прокоментував це твердження як відображення збитків російської техніки та слабкої координації, що призвело до переключення на штурмову тактику.

Telegram-канал, пов'язаний із російським спецпідрозділом, висловив невдоволення тим, що спецпідрозділ часто використовується в прямих штурмах з початку конфлікту, хоча ці сили не призначені для подібних операцій разом зі стандартною мотострілецькою піхотою.

Чому Росія покладається на штурмові атаки — думка аналітиків

ISW наголошує, що російські війська все більше покладаються на прямі піхотні атаки, можливо, щоб компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.

"Російський Генеральний штаб, здається, багато в чому спирається на прямі атаки як на головну тактику в Україні, що є ключовим елементом російської стратегії у розв'язання питань військової рівноваги, описаних Залужним у його колонці про позиційну війну", — кажуть експерти ISW.

Нагадаємо, що в окупованих районах Запорізької області російські окупанти збільшують кількість своїх "адміністративних органів". Зокрема, вони продовжують захоплювати нові приміщення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі