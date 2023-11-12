ISW проаналізував, чому РФ доводиться покладатися на піхотні штурми

Російський солдат в Україні. Фото: росСМИ

Росія підвищує свою залежність від прямих піхотних атак у війні проти України. Можливо, це пов'язано з тим, що окупанти хочуть компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.

Про це повідомляє ISW.

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Росія покладається на штурмові атаки

Аналітики стверджують, що обговорення в російських блогах масштабних піхотних атак наголошують на проблемах, з якими Росія стикається, вдаючись до такого підходу для подолання складнощів у війні, як це описав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Російський воєнний кореспондент зазначив, що російські тактики штурму в лісових районах Донбасу не призведуть до оперативних проривів на фронті. Він стверджує, що нестача підготовлених солдатів не дозволить провести ефективні атаки для значного просування в Україні.

Інший воєнний кореспондент припустив, що російські війська скоро зазнають відродження піхотного бою через скорочення кількості танків та бронетранспортерів на передовій.

Критично налаштований кореспондент прокоментував це твердження як відображення збитків російської техніки та слабкої координації, що призвело до переключення на штурмову тактику.

Telegram-канал, пов'язаний із російським спецпідрозділом, висловив невдоволення тим, що спецпідрозділ часто використовується в прямих штурмах з початку конфлікту, хоча ці сили не призначені для подібних операцій разом зі стандартною мотострілецькою піхотою.

Чому Росія покладається на штурмові атаки — думка аналітиків

ISW наголошує, що російські війська все більше покладаються на прямі піхотні атаки, можливо, щоб компенсувати нестачу досвідчених солдатів та значні втрати техніки.

"Російський Генеральний штаб, здається, багато в чому спирається на прямі атаки як на головну тактику в Україні, що є ключовим елементом російської стратегії у розв'язання питань військової рівноваги, описаних Залужним у його колонці про позиційну війну", — кажуть експерти ISW.

Нагадаємо, що в окупованих районах Запорізької області російські окупанти збільшують кількість своїх "адміністративних органів". Зокрема, вони продовжують захоплювати нові приміщення.