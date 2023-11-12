ISW проанализировал, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы

Российский солдат в Украине. Фото: росСМИ

Россия увеличивает свою зависимость от прямых пехотных атак в войне против Украины. Возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.

Об этом сообщает ISW.

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Россия полагается на штурмовые атаки

Аналитики утверждают, что обсуждения в российских блогах о масштабных пехотных атаках подчеркивают проблемы, с которыми Россия сталкивается, прибегая к такому подходу для преодоления сложностей в войне, как это описал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российский военный корреспондент указал, что российские тактики штурма в лесных районах Донбасса не приведут к оперативным прорывам на фронте. Он утверждает, что недостаток подготовленных солдат не позволит провести эффективные атаки для значительного продвижения в Украине.

Другой военный корреспондент предположил, что российские войска скоро испытают возрождение пехотного боя из-за сокращения количества танков и бронетранспортеров на передовой.

Критически настроенный корреспондент прокомментировал это утверждение как отражение убытков российской техники и слабой координации, что привело к переключению на штурмовую тактику.

Telegram-канал, связанный с российским спецназом, выразил недовольство тем, что спецназ часто используется в прямых штурмах с начала конфликта, хотя эти силы не предназначены для подобных операций вместе со стандартной мотострелковой пехотой.

Почему Россия полагается на штурмовые атаки — мнение аналитиков

ISW подчеркивает, что российские войска все больше полагаются на прямые пехотные атаки, возможно, чтобы компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.

"Российский Генеральный штаб, кажется, во многом опирается на прямые атаки как на главную тактику в Украине, что является ключевым элементом российской стратегии в решении вопросов военного равновесия, описанных Залужным в его колонке о позиционной войне", — говорят эксперты ISW.

Напомним, что в оккупированных районах Запорожской области российские оккупанты увеличивают количество своих "административных органов". В частности, они продолжают захватывать новые помещения.