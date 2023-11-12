Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ISW проанализировал, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы arrow

ISW проанализировал, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы

12 ноября 2023 07:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ISW проанализировал, почему РФ приходится полагаться на пехотные штурмы
Российский солдат в Украине. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия увеличивает свою зависимость от прямых пехотных атак в войне против Украины. Возможно, это связано с тем, что оккупанты хотят компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.

Об этом сообщает ISW.

Читайте также:

Россия полагается на штурмовые атаки

Аналитики утверждают, что обсуждения в российских блогах о масштабных пехотных атаках подчеркивают проблемы, с которыми Россия сталкивается, прибегая к такому подходу для преодоления сложностей в войне, как это описал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Российский военный корреспондент указал, что российские тактики штурма в лесных районах Донбасса не приведут к оперативным прорывам на фронте. Он утверждает, что недостаток подготовленных солдат не позволит провести эффективные атаки для значительного продвижения в Украине.

Другой военный корреспондент предположил, что российские войска скоро испытают возрождение пехотного боя из-за сокращения количества танков и бронетранспортеров на передовой.

Критически настроенный корреспондент прокомментировал это утверждение как отражение убытков российской техники и слабой координации, что привело к переключению на штурмовую тактику.

Telegram-канал, связанный с российским спецназом, выразил недовольство тем, что спецназ часто используется в прямых штурмах с начала конфликта, хотя эти силы не предназначены для подобных операций вместе со стандартной мотострелковой пехотой.

Почему Россия полагается на штурмовые атаки — мнение аналитиков

ISW подчеркивает, что российские войска все больше полагаются на прямые пехотные атаки, возможно, чтобы компенсировать нехватку опытных солдат и значительные потери техники.

"Российский Генеральный штаб, кажется, во многом опирается на прямые атаки как на главную тактику в Украине, что является ключевым элементом российской стратегии в решении вопросов военного равновесия, описанных Залужным в его колонке о позиционной войне", — говорят эксперты ISW.

Напомним, что в оккупированных районах Запорожской области российские оккупанты увеличивают количество своих "административных органов". В частности, они продолжают захватывать новые помещения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме