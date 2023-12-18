ISW проаналізував заяви Путіна про небажання воювати з НАТО

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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У повідомленні йдеться, що Путін відреагував на застереження президента США Джо Байдена про можливість атаки Росії на державу НАТО у разі перемоги в Україні. Путін заявив, що Росія не має ні геополітичних, ні економічних, ні військових, ні територіальних підстав для конфлікту з НАТО, висловивши інтерес у поліпшенні відносин з його членами.

Аналітики вказують, що це інтерв'ю, ймовірно, було частиною стратегії Кремля, метою якої було уявити військову загрозу з боку Росії НАТО як надуману. Проте експерти вважають ці твердження необґрунтованими.

Також експерти зазначають, що пропагандист Володимир Соловйов, Дмитро Медведєв та інші так звані експерти регулярно загрожують застосуванням ядерної зброї проти США та країн НАТО.

ISW зазначає, що ці погрози є частиною довгострокових російських наративів про можливу агресію проти НАТО, які почалися ще до того, як Фінляндія подала заявку на вступ до альянсу і була прийнята 4 квітня.

"Заява Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожа на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року — зокрема за день до вторгнення — про те, що Росія не збиралася вторгатися в Україну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення через рішення Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

Тим часом міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок та зможуть його отримати.