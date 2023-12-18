Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ISW проаналізував заяви Путіна про небажання воювати з НАТО arrow

ISW проаналізував заяви Путіна про небажання воювати з НАТО

18 грудня 2023 07:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW проаналізував заяви Путіна про небажання воювати з НАТО
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заяви лідера Росії Володимира Путіна про мирні наміри щодо НАТО здаються непереконливими на тлі загроз, які він та інші високопосадовці нещодавно висловлювали на адресу країн-членів альянсу. Щобільше, його заяви нагадують ті, що були перед вторгненням до України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Пусті слова Путіна про небажання воювати з НАТО

У повідомленні йдеться, що Путін відреагував на застереження президента США Джо Байдена про можливість атаки Росії на державу НАТО у разі перемоги в Україні. Путін заявив, що Росія не має ні геополітичних, ні економічних, ні військових, ні територіальних підстав для конфлікту з НАТО, висловивши інтерес у поліпшенні відносин з його членами.

Аналітики вказують, що це інтерв'ю, ймовірно, було частиною стратегії Кремля, метою якої було уявити військову загрозу з боку Росії НАТО як надуману. Проте експерти вважають ці твердження необґрунтованими.

Також експерти зазначають, що пропагандист Володимир Соловйов, Дмитро Медведєв та інші так звані експерти регулярно загрожують застосуванням ядерної зброї проти США та країн НАТО.

ISW зазначає, що ці погрози є частиною довгострокових російських наративів про можливу агресію проти НАТО, які почалися ще до того, як Фінляндія подала заявку на вступ до альянсу і була прийнята 4 квітня.

"Заява Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожа на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 рокузокрема за день до вторгненняпро те, що Росія не збиралася вторгатися в Україну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російський лідер Володимир Путін висловив невдоволення через рішення Фінляндії приєднатися до НАТО. При цьому диктатор заявив про наміри Росії посилити військову присутність біля фінського кордону.

Тим часом міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що потрібно повністю закрити західний кордон із Росією. Оскільки громадяни країни-агресорки проситимуть про притулок та зможуть його отримати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі