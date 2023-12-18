ISW проанализировал заявления Путина о нежелании воевать с НАТО

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Заявления лидера России Владимира Путина о мирных намерениях по отношению к НАТО кажутся неубедительными на фоне угроз, которые он и другие высокопоставленные российские чиновники недавно высказывали в адрес стран-членов альянса. Более того, его заявления напоминают те, которые были перед вторжением в Украину.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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В сообщении говорится, что Путин отреагировал на предостережения президента США Джо Байдена о вероятности атаки России на государство НАТО в случае победы в Украине. Путин заявил, что у России нет ни геополитических, ни экономических, ни военных, ни территориальных оснований для конфликта с НАТО, выразив интерес в улучшении отношений с его членами.

Аналитики указывают, что это интервью, вероятно, было частью стратегии Кремля, целью которой было представить военную угрозу со стороны России НАТО как надуманную. Однако эксперты считают эти утверждения необоснованными.

Также эксперты указывают на то, что пропагандист Владимир Соловьев, Дмитрий Медведев и другие так называемые эксперты регулярно угрожают применением ядерного оружия против США и стран НАТО.

ISW указывает, что эти угрозы являются частью долгосрочных российских нарративов о возможной агрессии против НАТО, начавшихся еще до того, как Финляндия подала заявку на вступление в альянс и была принята 4 апреля.

"Заявление Путина о том, что Россия не заинтересована во вторжении в НАТО, также очень похоже на настойчивые заявления Кремля в конце 2021 и начале 2022 года — в том числе вплоть до кануна вторжения — о том, что Россия не собиралась вторгаться в Украину", — говорится в сообщении.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин выразил недовольство в связи с решением Финляндии присоединиться к НАТО. При этом диктатор заявил о намерениях России усилить военное присутствие у финской границы.

Тем временем министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно полностью закрыть западную границу с Россией. Поскольку граждане страны-агрессорки будут просить об убежище и смогут его получить.