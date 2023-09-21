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Юсов розповів, чи є ризик повторних обстрілів енергетичних об'єктів України

21 вересня 2023 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Юсов розповів, чи є ризик повторних обстрілів енергетичних об'єктів України
Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: СУСПІЛЬНЕ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що наразі РФ веде розвідку, оцінюючи стан енергетичної інфраструктури України. Також він прокоментував ризики ймовірних обстрілів ворога з метою залишити українців без світла та тепла.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

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"Темпи виробництва ракетного озброєння у ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа плани, а інша — як реалізуються ці плани. На поставлені задачі вони виходять. Але так, накопичують", — зазначив Юсов.

Представник ГУР наголосив, що є дані стосовно того, що Росія веде розвідку по енергетичній інфраструктурі України. Таким чином ймовірність повторних атак є високою.

"Звичайно, Україна й до такого сценарію посилено готується. На жаль, думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів немає. І ми повинні серйозно до цього ставитися", — додав він.

Юсов заявив, що найбільший ракетний обстріл України нараховував 120 ракет одночасно. Зараз у ворога немає таких запасів, однак це не означає, що його удари стали менш небезпечними.

За словами представника ГУР, російські атаки української енергетичної інфраструктури найближчим часом "цілком ймовірні".

"По часу ми не будемо анонсувати чи календар заводити. Але звичайно такий сценарій відпрацьовується", — додав він.

Нагадаємо, що напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ по енергетиці країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.

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