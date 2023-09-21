Юсов рассказал, есть ли риск повторных обстрелов энергетических объектов Украины
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ ведет разведку, оценивая состояние энергетической инфраструктуры Украины. Также он прокомментировал риски вероятных обстрелов врага с целью оставить украинцев без света и тепла.
Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.
Обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины
"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое — как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают", — отметил Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что есть данные о том, что Россия ведет разведку по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, вероятность повторных атак высока.
"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", — добавил он.
Юсов заявил, что самый большой ракетный обстрел Украины насчитывал 120 ракет одновременно. Сейчас у врага нет таких запасов, однако это не значит, что его удары стали менее опасны.
По словам представителя ГУР, российские атаки украинской энергетической инфраструктуры в ближайшее время "совершенно вероятны".
"По времени мы не будем анонсировать или календарь заводить. Но, конечно, такой сценарий отрабатывается", — добавил он.
Напомним, что накануне осенне-зимнего периода начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения по поводу возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.