Юсов рассказал, есть ли риск повторных обстрелов энергетических объектов Украины

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: СУСПІЛЬНЕ

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ ведет разведку, оценивая состояние энергетической инфраструктуры Украины. Также он прокомментировал риски вероятных обстрелов врага с целью оставить украинцев без света и тепла.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

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"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое — как реализуются эти планы. На поставленные задачи они выходят. Но да, накапливают", — отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что есть данные о том, что Россия ведет разведку по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, вероятность повторных атак высока.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", — добавил он.

Юсов заявил, что самый большой ракетный обстрел Украины насчитывал 120 ракет одновременно. Сейчас у врага нет таких запасов, однако это не значит, что его удары стали менее опасны.

По словам представителя ГУР, российские атаки украинской энергетической инфраструктуры в ближайшее время "совершенно вероятны".

"По времени мы не будем анонсировать или календарь заводить. Но, конечно, такой сценарий отрабатывается", — добавил он.

Напомним, что накануне осенне-зимнего периода начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения по поводу возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.