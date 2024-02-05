Ракетний катер Ивановец, деталі операції ГУР

Ракетний катер "Ивановец", знищений спецпідрозділом ГУР. Фото: росЗМІ

Українські Збройні сили продовжують знищувати Чорноморський флот Російської Федерації. Днями неподалік від озера Донузлав у Чорному морі був затоплений ракетний катер проєкту 12411 "Ивановец". Про операцію Головного управління розвідки та важливість втрати для росіян — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Що сталося у Чорному морі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про те, що у ніч з 31 січня на 1 лютого провело успішну операцію знищивши один із кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Йдеться про ракетний катер проєкту 12411 "Ивановец".

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Деталі операції не розголошуються, але відомо, що атака на "Ивановец" відбулася у Чорному морі, неподалік від озера Донузлав, розташованого на північний захід від окупованої росіянами Євпаторії. Атака на російський корабель була здійснена за допомогою морських дронів — точна кількість надводних безпілотників невідома, але орієнтовно їх було не менше трьох.

Одним із ключових моментів операції стало те, що удари завдавалися не просто по корпусу ракетного катера, а саме у те місце, де був розташований боєзапас корабля окупантів — протикорабельні ракети П-270 "Москит". Саме їхній вибух внаслідок ударів дронів і спричинив той потужний вибух, який можна побачити на відео.

Внаслідок вибуху "Ивановец" отримав такі пошкодження, які логічно обернулися затопленням катера. Більш того, за інформацією українських розвідників, пошуково-рятувальна операція на місці затоплення корабля не принесла окупантам успіху — що треба розуміти як повну втрату екіпажу "Ивановца".

Втрата "Ивановца", крах загарбницьких планів РФ

Що ж втратив Чорноморський флот Російської Федерації внаслідок успішної операції української розвідувальної служби? Для початку варто відзначити, що, за деякими даними, "Ивановец" став уже 24-м російським кораблем, знищеним Силами оборони України протягом двох років повномасштабної війни. Раніше були крейсер, підводний човен, великі десантні кораблі, інші кораблі меншого калібру. Цього разу настала черга ракетного катера — корабля, який оснащений як протикорабельною, так і зенітною зброєю.

Якщо говорити детальніше, то крім чотирьох протикорабельних ракет "Москит" (випадки використання такої зброї для ударів по сухопутних цілях, переважно цивільних, на території України уже були зафіксовані), на катерах проєкту 12411 встановлені зенітно-ракетні комплекси "Стрела-3" чи "Игла" (один боєкомплект цих ЗРК становить 16 ракет).

Також на катерах, аналогічних "Ивановцу", встановлена артилерійська установка баштового типу АК-176, боєзапас якої — понад 150 пострілів. Тож, як бачимо, попри свої скромні габарити (довжина такого катера по ватерлінії усього 50 метрів), цей корабель є дуже серйозним супротивником — як у боротьбі із українськими безпілотними літальними апаратами, так і під час можливої десантної операції.

Тож цілком логічною стала реакція російських пропагандистів, які були шоковані черговою втратою — причому відразу з двох причин. По-перше, знищення ракетного катера принесло серйозні збитки Чорноморському флоту, який і так фактично втратив свою боєздатність. По-друге, сама по собі атака морських дронів означає, що ЧФ РФ не може захистити навіть сам себе. Що вже тут казати про якісь варіанти із десантом на Півдні України. Знищення "Ивановца" тільки підтвердило — росіянам нічого сунутись в район Одеси чи Миколаєва, бо навіть на умовно своїй території, біля берегів окупованого Криму, окупанти не можуть почуватися у безпеці.

Українські БЕНА, проти яких Росія нічого не може зробити

Від російських втрат переходимо до українського успіху. Для початку відзначимо, що російський корабель був знищений без безпосередньої участі українських військових. Тож за будь-яких, навіть найнесприятливіших умов постраждала б тільки техніка.

Саме про це, до речі, заявив у своїй свіжій статті, опублікованій на сайті CNN, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Український генерал наголосив у своєму тексті про те, що для успішної протидії окупантам варто зменшувати кількість безпосередніх бойових контактів і робити акцент на дистанційні удари по ворожих об’єктах.

Саме це ми побачили у ніч з 31 січня на 1 лютого. Головне управління розвідки використало безекіпажні надводні апарати (БЕНА), які уже давно є одним із ключових факторів успіху Сил оборони України на морському театрі воєнних дій. Новини.LIVE у свій час писали про один із таких морських дронів, Magura V5 українського виробництва.

Поки що ми не можемо точно сказати, які саме БЕНА використав спецпідрозділ "Group 13", що й здійснив цю операцію — бо Сили оборони використовували за ці 2 роки морські дрони різної конфігурації. Але очевидним є те, що Україна знайшла слабке місце у військово-морських силах РФ — і поки що росіяни не можуть знайти повноцінної протидії українським БЕНА.