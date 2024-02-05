Ракетный катер Ивановец, детали операции ГУР

Ракетный катер "Ивановец", уничтоженный спецподразделением ГУР. Фото: росСМИ

Украинские вооруженные силы продолжают уничтожать Черноморский флот Российской Федерации. На днях неподалеку от озера Донузлав в Черном море был затоплен ракетный катер проекта 12411 "Ивановец". Об операции Главного управления разведки и важности потери для россиян — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что произошло в Черном море

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о том, что в ночь с 31 января на 1 февраля провело успешную операцию, уничтожив один из кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Речь идет о ракетном катере проекта 12411 "Ивановец".

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Детали операции не разглашаются, но известно, что атака на "Ивановец" произошла в Черном море, недалеко от озера Донузлав, расположенного к северо-западу от оккупированной россиянами Евпатории. Атака на российский корабль была совершена с помощью морских дронов — точное количество надводных беспилотников неизвестно, но ориентировочно их было не менее трех.

Одним из ключевых моментов операции стало то, что удары наносились не просто по корпусу ракетного катера, а именно в то место, где находился боезапас корабля оккупантов — противокорабельные ракеты П-270 "Москит". Именно их взрыв вследствие ударов дронов и вызвал тот мощный взрыв, который можно увидеть на видео.

В результате взрыва "Ивановец" получил такие повреждения, которые логично обернулись затоплением катера. Более того, по информации украинских разведчиков, поисково-спасательная операция на месте затопления корабля не принесла оккупантам успеха — что нужно понимать как полную потерю экипажа "Ивановца".

Потеря "Ивановца", крушение захватнических планов РФ

Что же потерял Черноморский флот Российской Федерации в результате успешной операции украинской разведывательной службы? Для начала следует отметить, что, по некоторым данным, "Ивановец" стал уже 24-м российским кораблем, уничтоженным Силами обороны Украины в течение двух лет полномасштабной войны. Раньше были крейсер, подлодка, большие десантные корабли, другие корабли меньшего калибра. На этот раз настал черед ракетного катера — корабля, оснащенного как противокорабельным, так и зенитным оружием.

Если говорить подробнее, то кроме четырех противокорабельных ракет "Москит" (случаи использования такого оружия для ударов по сухопутным целям, преимущественно гражданским, на территории Украины уже были зафиксированы), на катерах проекта 12411 установлены зенитно-ракетные комплексы "Стрела-3" или " Игла" (один боекомплект этих ЗРК составляет 16 ракет).

Также на катерах, аналогичных "Ивановцу", установлена артиллерийская установка башенного типа АК-176, боезапас которой более 150 выстрелов. Как видим, несмотря на свои скромные габариты (длина такого катера по ватерлинии всего 50 метров), этот корабль является очень серьезным противником — как в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами, так и во время возможной десантной операции.

Итак, вполне логичной стала реакция российских пропагандистов, которые были шокированы очередной потерей — причем сразу по двум причинам. Во-первых, уничтожение ракетного катера принесло серьезный ущерб Черноморскому флоту, который и так фактически утратил свою боеспособность. Во-вторых, сама по себе атака морских дронов означает, что ЧФ РФ не может защитить даже сам себя. Что уж тут говорить о каких-то вариантах с десантом на Юге Украины. Уничтожение "Ивановца" только подтвердило — россиянам нечего двигаться в район Одессы или Николаева, потому что даже на условно своей территории, у берегов оккупированного Крыма, оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.

Украинские БЭНА, против которых Россия ничего не может сделать

От российских потерь переходим к украинскому успеху. Для начала отметим, что российский корабль был уничтожен без участия украинских военных. Так что при любых, даже самых неблагоприятных условиях пострадала бы только техника.

Именно об этом, кстати, заявил в своей новой статье, опубликованной на сайте CNN, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Украинский генерал подчеркнул в своем тексте о том, что для успешного противодействия оккупантам следует уменьшать количество непосредственных боевых контактов и делать упор на дистанционные удары по вражеским объектам.

Именно это мы увидели в ночь с 31 января по 1 февраля. Главное управление разведки использовало безэкипажные надводные аппараты (БЭНА), уже давно являющиеся одним из ключевых факторов успеха Сил обороны Украины на морском театре военных действий. Новини.LIVE одно время писали об одном из таких морских дронов, Magura V5 украинского производства.

Пока мы не можем точно сказать, какие именно БЭНА использовало спецподразделение "Group 13", которое и осуществило эту операцию — потому что Силы обороны использовали за эти 2 года морские дроны разной конфигурации. Но очевидно, что Украина нашла слабое место в военно-морских силах РФ — и пока россияне не могут найти полноценного противодействия украинским БЭНА.