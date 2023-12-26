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Ізраїлю потрібно ще понад 8 млрд доларів на війну з ХАМАСом, — Bloomberg

26 грудня 2023 10:04
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Ізраїлю потрібно ще понад 8 млрд доларів на війну з ХАМАСом, — Bloomberg
Ізраїльський військовий. Фото: пресслужба Армії оборони Ізраїлю
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ізраїль збільшить витрати на оборону щонайменше на 8,3 мільярда доларів наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває. Загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів. 

Про це повідомляє Bloomberg. 

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Бюджет Ізраїлю на оборону

Згідно з даними міністерства фінансів, Ізраїль повинен буде збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 мільярдів шекелів (8,3 мільярда доларів) наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває.

У представленому парламенту документі, міністерство заявляє, що загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів у порівнянні з 513 мільярдами, коли план видатків був вперше затверджений у травні минулого року. 

Окрім військових витрат, міністерство повідомило, що додаткові 10 мільярдів шекелів знадобляться для покриття евакуації близько 120 000 людей із північних і південних прикордонних районів Ізраїлю, збільшення бюджетів для поліції та інших служб безпеки, а також для відновлення поселень, зруйнованих під час атаки ХАМАС 7 жовтня.

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною. Водночас звільнення заручників не згадав. 

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