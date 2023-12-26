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Израилю нужно еще более 8 млрд долларов на войну с ХАМАСом, — Bloomberg

26 декабря 2023 10:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Израилю нужно еще более 8 млрд долларов на войну с ХАМАСом, — Bloomberg
Израильский военный. Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Бюджет Израиля на оборону

Согласно данным министерства финансов, Израиль должен будет увеличить расходы на оборону как минимум на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается.

В представленном парламенту документе министерство заявляет, что общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей по сравнению с 513 миллиардами, когда план расходов был впервые утвержден в мае прошлого года.

Кроме военных расходов министерство сообщило, что дополнительные 10 миллиардов шекелей понадобятся для покрытия эвакуации около 120 000 человек из северных и южных приграничных районов Израиля, увеличения бюджетов для полиции и других служб безопасности, а также для восстановления поселений, разрушенных во время атаки ХАМАС 7 октября.

Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

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