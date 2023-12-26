Израилю нужно еще более 8 млрд долларов на войну с ХАМАСом, — Bloomberg
Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Бюджет Израиля на оборону
Согласно данным министерства финансов, Израиль должен будет увеличить расходы на оборону как минимум на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается.
В представленном парламенту документе министерство заявляет, что общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей по сравнению с 513 миллиардами, когда план расходов был впервые утвержден в мае прошлого года.
Кроме военных расходов министерство сообщило, что дополнительные 10 миллиардов шекелей понадобятся для покрытия эвакуации около 120 000 человек из северных и южных приграничных районов Израиля, увеличения бюджетов для полиции и других служб безопасности, а также для восстановления поселений, разрушенных во время атаки ХАМАС 7 октября.
Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.
Читайте Новини.LIVE!