Израилю нужно еще более 8 млрд долларов на войну с ХАМАСом, — Bloomberg

Израильский военный. Фото: пресс-служба Армии обороны Израиля

Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Бюджет Израиля на оборону

Согласно данным министерства финансов, Израиль должен будет увеличить расходы на оборону как минимум на 30 миллиардов шекелей (8,3 миллиарда долларов) в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается.

В представленном парламенту документе министерство заявляет, что общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей по сравнению с 513 миллиардами, когда план расходов был впервые утвержден в мае прошлого года.

Кроме военных расходов министерство сообщило, что дополнительные 10 миллиардов шекелей понадобятся для покрытия эвакуации около 120 000 человек из северных и южных приграничных районов Израиля, увеличения бюджетов для полиции и других служб безопасности, а также для восстановления поселений, разрушенных во время атаки ХАМАС 7 октября.

Напомним, что премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.