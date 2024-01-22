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Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів гривень — куди спрямують кошти

22 січня 2024 20:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін виділив Міноборони додаткові 657 мільйонів гривень — куди спрямують кошти
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: Кабмін
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів України надав Міністерству оборони додаткові 657 мільйонів гривень для забезпечення потреб військових. Ці кошти уряд виділив з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Про це повідомили у Міноборони України.

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Пост Міноборони України. Фото: скриншот

Які кошти отримало Міноборони

Загалом уряд виділив Міноборони 657 мільйонів гривень. З них Державна спеціальна служба транспорту отримала 10,7 мільйона гривень. Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділили в окремому порядку виділили 10,524 мільйона гривень. 

Міноборони використає ці гроші для закупівлі військової техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку. Також частина коштів підне на виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї.

Бригади будуть фінансуватися індивідуально

Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально. Водночас за сприяння Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти розподіляються наступним чином: від 1 до 10 мільйонів гривень кожній бригаді за принципами:

  • пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;
  • враховано організаційну структуру та чисельність особового складу. Наприклад, піхоті — більше, пілотам — менше, адже літаки обслуговуються у централізованому порядку.

Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини. Після цього Генеральний штаб узагальнить розрахунки. Після цього Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого Міноборони отримає кошти, які вирушать до військових частин.

Кошти з резервного фонду

"Виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році. Відтепер  10%  від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку", — прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Джигир також додав, що оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО у січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тому уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони.

"Адже забезпечення військовослужбовців усім необхідним — процес, що має тривати безперебійно за замовчуванням", — резюмував Джигир.

Раніше ми повідомляли, що Бельгія цього року має намір надати Україні фінансову допомогу у розмірі 611 мільйонів євро для військових потреб. Також ця країна взяла на себе довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Збройних сил України.

Нагадуємо, що Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники Збройних сил України разом з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США вперше інспектували озброєння, яке Україні надали американські партнери. Перевірка проходила на території однієї з військових частин.

Кабінет міністрів
Міноборони
ЗСУ
Україна
уряд
фінанси

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