Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов гривен — куда направят средства

Заседание Кабинета Министров Украины. Фото: Кабмин

Кабинет Министров Украины предоставил Министерству обороны дополнительные 657 миллионов гривен для обеспечения нужд военных. Эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета на срочные нужды боевых бригад.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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Какие средства получило Минобороны

В целом правительство выделило Минобороны 657 миллионов гривен. Из них Государственная специальная служба транспорта получила 10,7 миллионов гривен. Главному управлению разведки Министерства обороны выделили в отдельном порядке выделено 10,524 миллиона гривен.

Минобороны использует эти деньги на закупку военной техники и вооружения, оптических и тепловизионных приборов, средств связи. Также часть средств поднимет на производство боеприпасов, ремонт и содержание техники, а также запасных и комплектующих к ней.

Бригады будут финансироваться индивидуально

Каждая из бригад формирует эту потребность индивидуально. В то же время, при содействии Генерального штаба ВСУ, выделенные Кабмином средства распределяются следующим образом: от 1 до 10 миллионов гривен каждой бригаде по принципам:

приоритет предоставлен военным частям, принимающим непосредственное участие в боевых действиях;

учтены организационная структура и численность личного состава. Например, пехоте — больше, пилотам — меньше, ведь самолеты обслуживаются в централизованном порядке.

Минобороны ожидает сложившиеся потребности каждой воинской части. После этого Генеральный штаб обобщит расчеты. После этого Минобороны подготовит соответствующий запрос на Министерство финансов, после чего Минобороны получит средства, которые отправятся в воинские части.

Средства из резервного фонда

"Выделение средств из резервного фонда вызвано изменениями в администрировании "военного НДФЛ" в 2024 году. Отныне 10% от части военного НДФЛ, которое зачисляется в государственный бюджет, будет автоматически возвращаться военным частям пропорционально уплаченному ими налогу", — прокомментировал заместитель Министра обороны .

Джигир также добавил, что поскольку эту пропорцию можно будет сосчитать только после уплаты НДФЛ в январе, то новый механизм заработает с февраля. Поэтому правительство для закрытия "финансового разрыва" в январе выделило из резервного фонда средства для неотложных нужд обороны.

"Ведь обеспечение военнослужащих всем необходимым — процесс, который должен продолжаться бесперебойно по умолчанию", — резюмировал Джигир.

Ранее мы сообщали, что Бельгия в этом году намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 611 миллионов евро для военных нужд. Также эта страна взяла на себя долгосрочные обязательства поддерживать модернизацию Вооруженных сил Украины.

Напомним, что Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители Вооруженных сил Украины вместе с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США впервые инспектировали вооружение, предоставленное Украине американскими партнерами. Проверка проходила на территории одной из воинских частей.